La Sud de France Arena de Montpellier a vécu un événement mercredi soir. Plus de 8.000 spectateurs ont certes assisté à la victoire de la France sur le Monténégro (80-69), en préparation du Mondial. Mais ils ont surtout vécu le premier tir à 3 points réussi par Rudy Gobert dans sa carrière, lors du deuxième quart-temps du match.

Le géant de 31 ans (2,16 m) avait déjà échoué quatre fois dans l’exercice en Bleu, sans oublier de nombreuses tentatives infructueuses en NBA. Au total, le pivot de Minnesota a inscrit 16 points et pris 9 rebonds.

Rudy Gobert à 3 points : à voir, à revoir et à re-revoir 😎#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRAMNE pic.twitter.com/KzD31OrCZh — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Avec Evan Fournier (20 points), ils ont inscrit près de la moitié du total des Bleus, vainqueurs de leur deuxième match de « prépa », après la balade contre la Tunisie, lundi à Pau (93-36).

Montée en puissance

Face à une opposition plus relevée, le sélectionneur Vincent Collet avait choisi d’aligner le même 5 de départ que face aux Tunisiens (Batum, Yabusele, Fournier, De Colo et Gobert). Face aux coéquipiers du pivot des Chicago Bulls Nikola Vucevic, les vice-champions olympiques ont fait la course en tête tout au long de la rencontre.

Ils poursuivront leur préparation face au Venezuela le 7 août, à Orléans, la Lituanie (9 août et 11 août), le Japon (17 août) et l’Australie (20 août). Les Français débuteront le Mondial, organisé au Japon, aux Philippines et en Indonésie, le 25 août contre le Canada à Jakarta, dans le groupe H, où figurent aussi la Lettonie et le Liban.