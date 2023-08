La formation du basket français se porte décidément très bien. Il y a trois semaines, l’équipe masculine U20 était ainsi devenue championne d’Europe en Grèce, en triomphant notamment d’Israël en finale (89-79). Il n’y avait jusque-là trace que d’un sacre de cette catégorie, en 2010, dans l’histoire du basket tricolore masculin. Au cœur d’un été jusque-là radieux chez les jeunes, les U20 françaises ont signé le même exploit dimanche en restant invaincues durant l’intégralité du championnat d’Europe en Lituanie.

CHAMPIONS OF EUROPE 🏆#FIBAU20Europe x @ffbasketball 🇫🇷 pic.twitter.com/eundcYdqSj — NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 6, 2023



Le tout avec un impressionnant écart de plus de 25 points en moyenne sur leurs sept succès. Les joueuses d’Elise Prodhomme l’ont emporté en finale en surclassant la Lettonie (85-59). Meilleure espoir de la Ligue féminine cette saison avec Tarbes, Carla Leite (19 ans) a été élue MVP de la compétition, où elle a tourné à 18,4 points (20 points en finale), 4,3 passes et 3,6 rebonds.

Chez les féminines, les U20 ont l’habitude de briller à l’Euro, comme en témoignent les trois précédents sacres de 2005, 2009 et 2014. « Après le titre de nos U20 masculins, c’est un immense plaisir de voir également nos U20 féminines sur le toit de l’Europe, apprécie Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française de basketball. C’est la preuve une fois de plus de la qualité de la formation française, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. » On espère que ces médailles d’or inspireront la bande à Batum, Gobert et Fournier, qui entamera sa Coupe du monde de basket, le 25 août en Indonésie, contre la redoutable sélection canadienne.