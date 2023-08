France - Lettonie EN DIRECT : Concours d'adresse à trois points, les Bleus n'ont pas de marge

Actualiser

26e : Petit temps faible dans ce match jusqu'ici de très bonne qualité. A moins que ce soit les deux défenses qui aient monté d'un cran. +6

25e : Mais il sort d'où le Zagars là ??????? Le gars joue dans une forêt lettone que personne ne connaît et il envoie un step back des enfers sur Batum...Et de retour à -4 les bougres

24e : Rho mais c'est pas vrai on sabote notre avance sur deux possessions cochonnées. Nando pas dans son assiette pour l'instant, et Rudy qui joue à cache-cache alors qu'on cherche un peu d'aide à l'intérieur...

23e : OH LE DANCING BEAR QUI CHOISIT LA MUSIQUE !!!! Le shoot improbable sur la dernière seconde de possession du bison du Real Madrid. Et l'écart qui franchit pour la la première fois la barre des dix points

22e : Evan qui ne s'est pas refroidit pendant la pause. 21 puntos dont cinq scuds à 3 points. Les Bleus reprennent un poil de sécurité au score, m'enfin ne nous emballons pas. +7

21e : Allez on y retourne la peur au ventre. Zéro confiance mais ça se finit souvent bien avecles Bleus ces dernières années alors on y croit !

20e : MI-TEMPS ON VA SOUFFLER UN PEU PFIOU QUE C'EST TENDU Les Bleus ont commencé à l'endroit, portés par un Fournier incroyable et une adresse de loin hallucinante, mais malgré tout ça on tourne pratiquement avec les Lettons dans la roue : leurs périodes de chaleur nous font mal, sans parler de tous ces ballons égarés. On va encore souffrir

19e : OUI EVAN QUI STOPPE L'HEMORRAGIE !!! Il le fallait parce que là on sort de deux minutes de nawak avec des bonhommes violets qui dégainent de partout. Fournier redonne 4 points d'avance à l'équipe de France avant la dernière possession. Dix ballons perdus déjà...

18e : Et voilà deux une ou deux attaques cafouillées par les Bleus, la Lettonie tout de suite dans le rétro limite à faire des appels de phare. On n'a pas beaucoup de marge...

17e : 9/12 à trois points pour les Bleus. Vous ne rêvez pas. Et malgré ça, à peine dix points d'avance. Il faut dire que les Lettons sont pas dégueulasses dans l'exercice (7/15)

17e : Je dis ça et Batum fait mouche depuis le corner. 10 points pour le joueur des Clippers pour le moment, c'est du très bon Nico des deux côtés du parquet

16e : Comme prévu, l'adresse ça va ça vient, comme chanterait Slimane. Ca ne rentre plus aussi facilement qu'au premier quart. Lessort s'agite à l'intérieur pour essayer de fixer la défense un peu plus plus bas. +6

15e : Le passage vraiment pas folichon d'Okobo qui se fait trouer en défense à chaque fois. Collet obligé de remettre FOurnier dans le circuit plus tôt que prévu

14e : On la prend cette mini-faute sur le bras de nico Batum alors que c'était une possession vaseuse du début à la fin ? On prend totalement. +7

13e : Les Bleus ont durci le ton en défense avec un grand Tarpey et les Lettons commencent à arroser (enfin). +8, on sent que le KO n'est pas loin, faut appuyer sur le champignon

12e : OH (SAN) FRANCISCO AU BUZZER On ne rate par un shoot de loin, c'est assez dingue. En revanche on n'arrive pas à jouer un duel dans la raquette alors qu'on a Fall qui fait 2m50 sur un nain letton

11e : Par contre les ballons perdus c'est agaçant là. Déjà six en dix minutes, on est sur des bases beaucoup trop élevées. Collet fait souffler un peu Fournier, allez Okobo faut se mettre au niveau

10e : OH OUI EVAN ENCORE IL ENVOIE UNE FICELLE DEPUIS LE PORT DE DJAKARTA !! La réponse du siniper au sniper puisque la France venait d'encaisser deux salves de loin. Adresse assez démentielle pour les Bleus sur cette entame de match, ça ne durera sans doute pas, mais ça nous met aux commandes pour le moment. +7

9e : FOURNIER NE RATE RIEN !!! 12 points pour Evan servi sur un plateau par Francisco. On préfère quand il n'a pas à traverser la défense tout seul pour marquer le coupeur de citron chez les Knicks. +8 pour les Bleus

8e : On joue bien mais ça fait que 3 points d'avance après une fléchouille un peu chatarde de (Kiki) Bertans (blague de tennix)

7e : Bon Evan tient la baraque un peu tout seul là même s'il est mieux accompagné que vendredi. On a réussi à mettre la Lettonie dans la pénalité grâce à une belle présence de Yabusélé au rebond offensif. 22-16

6e : « Il s'est fait enrhumer dans le back door ». Je ne me lasse jamais des anglicismes aux commentaires de ce sport magnifique; On sait pas vraiment ce que ça veut dire mais c'est pas grave on y est

5e : Rho Nico va jouer ton duel bordel pourquoi tu ressors ce ballon alors que le mec en face a déjà deux fautes ??? Gombrends pas. 16-11

4e : OR GUERSON L'ARTISTE IL NOUS LE RENTRE SANS REGARDER L'ancien villeurbannais pas loin d'être magique sur cette passe casse-croûte d'Evan. Premier écart réalisé par des Bleus trèèèèèèèèèès concernés, ça fait plaisir. +9

4e : Pour l'instant ça artille de loin des deux côtés avec une réussite plus que fluctuante. C'est aussi ce qui nous a perdu en 2e mi-temps pour les Canadiens quand on arrivait pas à descendre un fucking ballon dans la raquette

3e : On a réussi à trouver Gobert à l'intérieur. Derrière c'est pas franchement les mains de Luka Doncic pour finir mais Rudy met les lancers. 5-5

2e : La réponse de David Bertans, qui dégaine derrière l'arc comme vous sortez le beurre du frigo pour le petit-déjeuner. Tout en naturel. Le danger letton viendra de là

2e : Allez ça commence par une ficelle de Nico Batum à 3 points. Ses premiers du tournoi. Un bon signe vous croyez ?

2e : Sachez qu'on joue totalement à l'extérieur, allez savoir comment il peut y avoir 2000 Lettons dans une salle à Djakarta, mais ils sont bien là les bougres

1e : ALLEZ ON Y VA DECONNEZ PAS LES BLEUS

15h25 : Sachez que dans le même temps, le Canada n'a pas fait de détails Les Coupeurs de bois ont étrillé le Liban (128-73) en battant le record de passes décisives lors d'un match du Mondial de basket (44), dimanche à Jakarta dans le groupe H. Les Canadiens, qui affronteront la Lettonie mardi, ont neuf orteils au deuxième tour grâce à l'écart réalisé contre la France. Ils ont inscrit 100 points lors des trois premiers quart-temps et neuf joueurs terminent avec au moins 10 unités, dont le meilleur marqueur RJ Barrett (17).

15h20 : Hello les minutos, ça siestouille tranquille ? Ici aussi, mais va falloir se réveiller parce qu'on ne s'attendait pas à voir les Bleus dans la panade si tôt dans la compétition. Match à pile ou face contre les snipers lettons emmenés par les frères Bertans, eux-même en course pour la qualif après avoir battu le Liban