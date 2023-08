France - Australie EN DIRECT : Ramos impeccable au pied, les Bleus devant à la pause… Suivez le match avec nous

09h00 : Couou les Ovalix !

Tout va au mieux ? Allez, on vous sent tous impatients d’entrer pour de bon dans cet immense évènement que constitue une Coupe du monde de rugby en France. Mais minute papillon, appréciez d’abord à nos côtés cet ultime match de préparation pour le Mondial, programmé ce dimanche à 17h45 contre l’Australie. On va vous faire vivre tout ça depuis le Stade de France, et comme vous, on va évidemment trembler à chaque fois qu’un joueur tricolore va rester plus de trois secondes au sol, c’est annoncé.

🇫🇷⚡️🇦🇺 Notre équipe pour 𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 au @stadefrance avant la Coupe du Monde !



𝙰𝙻𝙻𝙴𝚉 𝙻𝙴𝚂 𝙱𝙻𝙴𝚄𝚂 ! 💙#UnisPourUnRêve #XVdeFrance #NeFaisonsXV #FRAAUS pic.twitter.com/p5oE92qtIT — France Rugby (@FranceRugby) August 24, 2023



On vous remet ci-dessus la compo du jour, qui ressemble à une équipe type. On va notamment observer avec beaucoup de curiosité la charnière Dupont-Jalibert, puisque c’est bien ce dernier qui aura pour mission de remplacer Romain Ntamack, gravement blessé au genou lors du test match contre l’Ecosse à Sainté et évidemment forfait pour toute cette Coupe du monde. Allez, évitons de songer à ce qu’une autre mésaventure du genre puisse arriver, ça va le faire pour les hommes de Fabien Galthié, qui ont encore plein de choses à bosser pour être totalement prêts à s’offrir un exploit d’emblée, le 8 septembre face aux All Blacks.

>> Retrouvez-nous dès 17h15 par ici, avec un coup d’envoi à 17h45. A tout vite !