Deux semaines après la grave blessure au genou de Romain Ntamack contre l’Ecosse, les amateurs de rugby croisent tous les doigts pour qu’il n’y ait pas d’autres forfaits majeurs de dernière minute en vue de la Coupe du monde de rugby 2023. A douze jours du grand rendez-vous inaugural contre la Nouvelle-Zélande, le XV de France va se présenter dimanche (17h45) à Saint-Denis face à l’Australie. Pour cet ultime match de préparation, Fabien Galthié, qui vient d’annoncer ses titulaires ce jeudi, a opté pour une charnière formée par Antoine Dupont à la mêlée et Matthieu Jalibert à l’ouverture.

🇫🇷⚡️🇦🇺 Notre équipe pour 𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 au @stadefrance avant la Coupe du Monde !



𝙰𝙻𝙻𝙴𝚉 𝙻𝙴𝚂 𝙱𝙻𝙴𝚄𝚂 ! 💙#UnisPourUnRêve #XVdeFrance #NeFaisonsXV #FRAAUS pic.twitter.com/p5oE92qtIT — France Rugby (@FranceRugby) August 24, 2023



Les Bleus, qui défieront donc le 8 septembre les All Blacks en match d’ouverture de leur Mondial (du 8 septembre au 28 octobre), retrouvent leur équipe quasi-type, après avoir affronté l’Ecosse à deux reprises puis les Fidji (2 victoires et 1 défaite). Matthieu Jalibert vient suppléer l’habituel titulaire Romain Ntamack, forfait pour l’ensemble de la compétition. Le triangle arrière est lui formé de Thomas Ramos à l’arrière, et de Gabin Villière et Damian Penaud sur les ailes, avec la doublette Gaël Fickou-Jonathan Danty au centre.

Gros supplée Baille au poste de pilier gauche

Titulaire face aux Fidji (34-17), Jonathan Danty va donc enchaîner un deuxième match de rang, comme son partenaire de club, le troisième ligne Grégory Alldritt. Le Rochelais sera accompagné de François Cros et de Charles Ollivon. Il s’agira de la neuvième titularisation commune de ce trio. Dans le cinq de devant, Paul Willemse et Thibaud Flament seront à nouveau associés.

Enfin, en première ligne, le pilier gauche Jean-Baptiste Gros débutera à la place de Cyril Baille, absent pour le début de la compétition et attendu pour le troisième match face à la Namibie. Il sera accompagné du talonneur Julien Marchand et du Rochelais Uini Atonio. Le banc est articulé autour de six avants et deux arrières, avec le demi de mêlée Baptiste Couilloud et l’arrière Melvyn Jaminet. Outre la Nouvelle-Zélande, le XV de France affrontera l’Uruguay (14 septembre), la Namibie (21 septembre), et l’Italie (6 octobre) en phase de poules du Mondial.