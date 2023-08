La liste était connue depuis quelques heures déjà, mais cette fois-ci elle est officielle. Le sélectionneur Fabien Galthié était présent sur le plateau du JT de 13 Heures de TF1 pour dévoiler l’identité des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde qui démarre le 8 septembre prochain en France. Parmi ceux-là, le troisième ligne Anthony Jelonch, en phase de reprise après une blessure, et le pilier Cyril Baille, blessé. L’arrière Brice Dulin, a qui Galthié a préféré Melvyn Jaminet, et le demi de mêlée Baptiste Serin, n’ont en revanche pas été sélectionnés.

Parmi la bleusaille, on notera la présence des jeunes Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 3 sélections), qui devance Ethan Dumortier, et Paul Boudehent (23 ans, 2 sélections), qui s’impose dans le finish face à Dylan Cretin et Yoan Tanga. A part ces deux demi-surprises, toutes deux particulièrement convaincantes depuis le début de la préparation à Monaco, il n'y a pas de grosse surprise dans cette liste des 33.

Tous les cadres sont là : Du capitaine Antoine Dupont (26 ans, 48 sél.) à l'arrière Thomas Ramos (28 ans, 26 sél.), en passant par le centre Gaël Fickou (29 ans, 80 sél.), le troisième ligne Grégory Alldritt (26 ans, 41 sél.) ou l'ailier Damian Penaud (26 ans, 43 sél.). Les polyvalents Thibaud Flament (26 ans, 17 sél.), Sekou Macalou (28 ans, 16 sél.), les indispensables Julien Marchand (28 ans, 30 sél.) et François Cros (29 ans, 21 sél.) ou l'ailier gratteur Gabin Villière (27 ans, 13 sél.) et le flanker Charles Ollivon (30 ans, 34 sél.) aussi. Seul manque à l'appel le joyau de Toulouse Romain Ntamack (24 ans, 37 sél.), forfait pour l'ensemble de la compétition après avoir subi une rupture du ligament croisé du genou gauche.

🏆 De leur premier club jusqu'à la Coupe du Monde en France, voici 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 pour la #RWC2023 🇫🇷#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/FmKq1V9AQ8 — France Rugby (@FranceRugby) August 21, 2023



Les All Blacks d'entrée

« On est dans la continuité de nos travaux, de notre vision. On est cohérents. Bien sûr, il y a des absences, je pense à Romain Ntamack (blessé à un genou), mais dans l'ensemble, le staff est satisfait de cette sélection de 33 joueurs. Ce sont nos 33 pépites », a indiqué le sélectionneur Fabien Galthié sur TF1. Tout ce beau monde va désormais reprendre la route de Marcoussis, pour la dernière ligne droite de la préparation avant le début du Mondial. Les Bleus vont disputer un ultime match test, face à l’Australie, dimanche (17h45), au Stade de France.

Placé dans la poule A, le XV de France affrontera la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture le 8 septembre, avant de jouer l’Uruguay (14 septembre), la Namibie (21 septembre) et l’Italie (6 octobre).