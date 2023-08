Le deuxième ligne du XV de France Romain Taofifénua sera absent au moins « trois semaines » en raison d’une lésion musculaire, a indiqué mercredi le staff des Bleus, à un peu plus d’un mois du coup d’envoi du Mondial.

« On a eu un petit problème avec Romain Taofifénua, qui a eu une douleur sur un ischio-jambier. Ce matin, il a été sorti du groupe pour faire une évaluation. Il continue sa préparation avec nous : L’objectif, c’est de le réévaluer d’ici trois semaines », a expliqué Bruno Boussagol, manager santé des Bleus. « Il est pris en charge pour être accompagné dans les meilleurs délais pour qu’il reprenne le terrain. On se donne un peu de temps pour laisser la zone cicatriser », a ajouté le kiné.

L’Ecosse dès samedi

Le joueur de Lyon (32 ans, 43 sélections) n’était donc pas présent lors de l’entraînement du jour à Marcoussis, à la veille de l’annonce de la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter l’Ecosse, premier match de préparation à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre).

Avant le choc face aux All Blacks en ouverture du Mondial 2023, le XV de France dispute quatre matchs de préparation : face à l’Ecosse (5 août à Edimbourg, 12 août à Saint-Etienne), contre les Fidji (19 août à Nantes) et devant l’Australie (27 août au Stade de France). Lors de la Coupe du monde, les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Uruguay et la Namibie pendant la phase de groupes.