Quand on prépare une Coupe du monde à la maison, avec l’ambition de la gagner bien sûr, tous les conseils sont bons à prendre. De ce point de vue, ceux de Didier Deschamps, capitaine des Bleus du foot en 1998 et sélectionneur vingt ans plus tard lors du deuxième sacre mondial, sont sûrement ceux parmi les plus précieux. C’est ainsi que DD a rendu une petite visite aux copains du rugby, lundi, à Monaco.

Il a pu échanger avec son homologue Fabien Galthié et assister à l’entraînement, avant de « partager son expérience » lors d’une discussion avec les joueurs, comme l’écrit la FFR sur ses réseaux sociaux.

🇫🇷 Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui 𝐃𝐢𝐝𝐢𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐬, qui a passé la journée avec notre #XVdeFrance !



💬 Après avoir assisté aux entraînements, le sélectionneur de l'@equipedefrance a pu partager son expérience avec nos joueurs et le staff lors… pic.twitter.com/fmN2X8Rxoo — France Rugby (@FranceRugby) July 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le sélectionneur n’est pas reparti les mains vides, puisqu’il s’est vu offrir un maillot dédicacé par toute l’équipe de la part du capitaine, Antoine Dupont. Après ce stage à Monaco, le XV de France entamera une nouvelle phase de sa préparation à Marcoussis, du 24 juillet au 3 août, avant de se rendre à Capbreton pendant trois semaines. Le match d’ouverture est prévu le 8 septembre, face à la Nouvelle-Zélande, au Stade de France.