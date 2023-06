Le grand patron Fabien Galthié et ses adjoints l’ont bien répété ces dernières semaines. La première liste de 42 joueurs annoncée ce mercredi pour préparer la Coupe du monde à la maison (8 septembre - 28 octobre) est appelée à évoluer au gré des blessures et des méformes. Un joueur comme le 3e ligne toulousain Anthony Jelonch, par exemple, qui soigne un genou depuis quatre mois, peut très bien la réintégrer cet été pour s’incruster dans la liste finale des 33 élus, révélée le 21 août.





📣🇫🇷 Voici le groupe des 42 joueurs, sélectionnés pour 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞, qui se déroulera à partir du 2 juillet à Monaco ! 👊#XVdeFrance #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/QS9yFTu7V8 — France Rugby (@FranceRugby) June 21, 2023



Ceci dit, cette revue d’effectif initiale ne présente pas vraiment de surprise, et les cadres comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou Grégory Alldritt en font bien entendu partie. Derrière l’intouchable capitaine Dupont, trois demis de mêlée ont été retenus : sa doublure traditionnelle Maxime Lucu (Union Bordeaux-Bègles), Baptiste Couilloud (Lyon) et Baptiste Serin (Toulon).

Bielle-Biarrey et Gailleton, bizuts attendus

Le Varois de 29 ans est revenu peu à peu dans les radars des sélectionneurs, grâce à une saison de très haut niveau avec le RCT. Idem pour l’arrière rochelais Brice Dulin (33 ans), doyen du groupe avec son coéquipier Uini Atonio. Pour Serin comme pour Dulin, la dernière sélection remonte à plus de deux ans et à la défaite à domicile contre l’Ecosse (23-27) en clôture du Tournoi des VI Nations 2021. Une erreur du second avait coûté la victoire aux Bleus, et l’avait durablement pénalisé.

Comme prévu, les jeunes Louis Bielle-Biarrey (UBB), arrière-ailier de 20 ans, et le benjamin Emilien Gailleton (Pau), centre de 19 ans et meilleur marqueur du Top 14 (14 essais) sont également attendus le 2 juillet à Monaco, où débutera la préparation du XV de France.









Le duo n’avait pas été retenu pour disputer la Coupe du monde des moins de 20 ans (du 24 juin au 14 juillet en Afrique du Sud) afin de passer chez les « grands ». Les deux benjamins des 42 font partie des quatre joueurs à zéro sélection, avec le pilier d’Oyonnax Thomas Laclayat (25 ans) et le 3e ligne de La Rochelle Paul Boudehent (23 ans). A noter aussi la présence d’Arthur Vincent (23 ans), centre ou ailier de Montpellier qui a vu ses deux dernières saisons pourries par de graves blessures au genou.