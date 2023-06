La place du Capitole était noire -et rouge- de monde ce dimanche après-midi. Les Toulousains étaient réunis pour fêter cette 22e victoire au Top14 avec les joueurs de retour de Paris avec une victoire exceptionnelle.

Des milliers de supporteurs ont ovationné les champions du week-end. Dans une ambiance de feu à Toulouse, le capitaine Antoine Dupont et toute son équipe ont ramené le Bouclier de Brennus dans la Ville rose. C’est la 22e fois que ce Bouclier tant disputé est remis aux mains des Toulousains. Un moment toujours aussi incroyable du côté des supporteurs : « J’y étais les trois dernières fois qu’on a gagné et je ne me lasse toujours pas de ce bonheur », crie Melissa au cœur d’une foule bruyante et motivée.

Dans la bonne humeur et la fête, supporteurs, amoureux du rugby et sportifs ont profité de ce week-end victorieux. « On est très heureux d’avoir gagné, de rentrer à Toulouse, surtout avec un public comme ici », témoigne Thomas Ramos qui savoure le moment avec toute son équipe.

Maintenant, place aux vacances bien méritées pour ces champions de France.