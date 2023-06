Stade Toulousain - La Rochelle EN DIRECT : Ntamack marque l'essai du siècle, Toulouse au bord de la victoire... Suivez la finale du Top 14…

Actualiser

22h58 : C'est fou, Marchand explique que plus personne croyait à la victoire, le bodylanguage des Toulousains étaient catastrophique, ils attendaient la sentence dans leur camp. La claque que ça doit être pour La Rochelle qui se voyait déjà gagner. La beauté et la cruauté du sport, les amis

22h51 : Que ça doit être dur pour La Rochelle qui semblait avoir mis KO Toulouse après les deux dernières pénalités inscrites par Hastoy. Les Toulousains paraissaient fébriles, multipliant les erreurs et les fautes. Ntamack en est le symbole avec deux ballons vendangés. Puis l'invraisemblable. La marque des champions, j'ai envie de dire.

80e : RAMOS TRANSFORME ET TOULOUSE EST CHAMPION DE FRANCE

79e : OOOOOOOHHH MAIS ROMAINNNN QUI RATTRAPE TOUT EN MARQUANT L'ESSAI DU SIEEEECLEEEEEEE IL EST MALAAAAADE; IL EST DINGUE!!! LE STADE DE FRANE EST EN FOLIE!!!! LE CRAC ULTIMEEEEEEEEEEE ROMAIN NTAMAAAAACK

77e : Ah on a les images du fail Ntamack. Je vous laisse admirer. Ames sensibles, s'abstenir : Ah on a les images du fail Ntamack. Je vous laisse admirer. Ames sensibles, s'abstenir

🏉 #FinaleTOP14 | Oh la terrible erreur de Romain Ntamack dans cette fin de match ! Le tricolore ne trouve pas la touche... Les choses se compliquent pour les Toulousains !



— francetvsport (@francetvsport) June 17, 2023





76e : La manière dont Toulouse est en train de s'effondrer est à montrer dans aucune école de chateau de cartes

72e : LE CAUCHEMAR POUR NTAMACK! Toulouse obtient une pénalité et décide de tenter l'essai, mais Ntamack ne réussit pas à trouver la pénaltouche. Terrible

70e : EVIDEMMENT QUE C'EST DEDANS! Hastoy donne de l'air à La Rochelle! 26-22

69e : Nouvel en-avant toulousain sur une mauvaise réception d'un ballon aérien. Si j'étais La Rochelle je tenterais que des cloches pendant les 10 dernières minutes. Pénalité face aux poteaux ou presque pour Hastoy

68e : Mais Romain Ntamack WTF??? L'ouvreur toulousain tente un contrôle au pied sur un renvoi des Rochelais puis commet logiquement un en-avant en faisant n'importe quoi. Ok Ronaldinho

65e : LA ROCHELLE REPART DE L'AVANT! Hastoy inscrit à son tour une pénalité, les champions d'Europe repassent devant. 23-22 pour La Rochelle

62e : THOMAS RAMOS EST EN TRAIN DE DEMOLIR LA ROCHELLE ABSOLUMENT TOUT SEUL! Toulouse repasse devant au score! 22-20

62e : Les Toulousains remportent TOUS les ballons, ils dominent les rucks, La Rochelle ne voit plus le jour depuis dix minutes

60e : Le Stade Toulousain continue sur sa stratégie très simple qui consiste à obtenir des pénalités n'importe où sur le terrain et ensuite inchallah Thomas Ramos. Et le pire c'est que ça marche! Toulouse refait son retard, 20-19 pour le Stade rochelais

58e : Touche bien mignonne trouvée au pied par La Rochelle dans les 22 toulousains

56e : Premiers changements de part et d'autre. On note entre autres l'entrée de Flament

53e : Tentative de drop signée ce petit filou d'Hastoy mais ça ne passe pas. Pourtant il était ni loin, ni excentré...

50e : Thomas Ramos toujours aussi efficace devant les poteaux! 20-16 pour la Rochelle

48e : Toulouse se réveille immédiatement et essaye de mettre le feu à la défense rochelaise en jouant ENFIN son jeu. Des transitions courtes, rapides, et des prises d'initiatives individuelles un peu WTF pour désorienter l'adversaire. Le ST obtient une pénalité

45e : Hastoy transforme le bazar, l'essai était signé Atonio. 20-13!

45e : MAIS C'EST LE BRESIL POPOPOPO! La Rochelle en met partout et inscrit son 2e essai d'entrée de seconde mi-temps! C'est allé beaucoup trop vite pour les Toulousains! La Rochelle mène pour la première fois du match, 18-13

43e : Grosse pression d'entrée de seconde période mise par La Rochelle. C'est ça qu'on veut, de l'intensité

41e : C'EST REPARTI!

22h00 : Les joueurs sont de retour sur la pelouse, la finale va reprendre!

40e : Egalité parfaite à la pause! Hastoy transforme et Cros s'en voudra longtemps de ce ballon lâché devant ses pieds à la 39e minute. Les Rochelais s'en sortent pas trop mal, leur mérite aura été d'être cliniques sur cette fin de première période.

40e : ET DERRIERE CA NE PARDONNE PAS! LE STADE ROCHELAIS CLAQUE UN ESSAI GRACE A BARLOW!

39e : Oh la faute de main IGNOBLE du ST alors qu'ils venaient de faire le plus dur en récupérant le ballon sur leur ligne. A voir mais il me semble que c'est Cros le fautif

39e : La Rochelle met la pression sur Toulouse, on est dans les 22 toulousains, côté gauche. Les champions d'Europe peuvent-ils réduire l'écart avant la pause?

38e : Message de service hors match. Le wifi du Stade de France est immonde, pas évident de vous faire vivre cette rencontre mais on fait au mieux. En espérant que ça soit mieux pour le Mondial.

37e : Le match devient un peu foufou avec des approximations et pertes de balle de chaque côté. Romain Ntamack s'est offert un petit festival dans la muraille jaune après avoir chipé le ballon à l'adversaire, un peu plus et il nous faisait la percée du siècle

34e : Botia fait son retour, le protocole commotion aura duré un moment mais il l'a passé avec succès

33e : Antoine Hastoy concrétise de très près, 13-6, La Rochelle se rassure (un peu)

31e : OH NTAMACK TRICOTE DANS SES 22 ET SE FAIT PUNIR. La Rochelle gratte le ballon et obtient une pénalité pour hors-jeu dans la foulée

29e : Ca commence à faire beaucoup de coups de pieds ratés pour les Rochelais... Déjà deux en une demi-heure. Pas d'essais, pas de pénalités, ça part mal pour les champions d'Europe

26e : Thomas Ramos transforme, ça fait 13-3

25e : ESSAI DU STADE TOULOUSAIN!!! Il est là le premier essai du match! Le TGV Chocobares est parti le long de la ligne de touche et les Rochelais ne l'ont plus revu, hasta la vista! 11-3 pour le ST

20e : Thomas Ramos, acte II! Le buteur toulousain marque en finesse et le ST repasse devant. 6-3, fin du premier set. Ah non, ça c'était la semaine dernière

19e : Botia sonné, il va sortir pour protocole commotion

17e : Pouah, ça y va très fort dans les rucks côté rochelais, mais les Toulousains résistent sur la gauche du terrain après un premier enchaînement collectif digne de ce nom

14e : Pénalité pour les Rochelais, faute toulousaine, problème d'appuis sur le ruck... HASTOY EGALISE FACE AUX POTEAUX!

11e : Nouvelle pénalité pour Toulouse au niveau de la ligne médiane. Tentative ambitieuse de Ramos qui ne marque pas, cette fois. Ca repart pour La Rochelle

9e : RAMOS NE TREMBLE PAS! Toulouse ouvre le score! 3-0 dans cette finale du Top 14

7e : En-avant signalé contre les Toulousains qui avaient gagné l'avantage, on revient donc à la faute précédente? Ramos va prendre les points...

5e : Pénaltouche jouée par les Toulousains qui vont mettre la pression sur les Rochelais face aux supporters de Toulouse

3e : Première pénalité pour La Rochelle.... C'est raté par Hastoy! Renvoi aux 22 mètres pour les Toulousains qui peuvent souffler après ce plaquage haut qui aurait pu coûter trois points

1ère : C'EST PARTIIIIIIII

20h53 : Descendu sur la pelouse pour saluer les joueurs, Emmanuel Macron se fait siffler copieusement malgré la sono à fond et les efforts de la speakeuse pour ambiancer les supporters des deux clubs histoire de détourner leur attention

20h45 : On part sur une grosse ambiance, y a du jaune, du rouge, ça gueule de partout. Je suis arrivé par la ligne 13 et je suis formel, déjà beaucoup de supporters bourrés à signaler

20h40 : En place au Stade de France, le bouclier se tient fièrement sur la pelouse (enfin la version XXL gonflable, pas le vrai). Rochelais et Toulousains se sont échauffés et viennent de rentrer au vestiaire. L'heure du coup d'envoi est proche