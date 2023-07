Et dire que l’équipe d’Irlande des moins de 20 ans restait sur deux succès face à la France dans le Tournoi des VI Nations de la catégorie, avec un Grand Chelem à la clé, en 2022 comme en 2023. Ce vendredi, en finale de la Coupe du monde U20, les Bleuets ont pris une éclatante revanche en écrasant leurs adversaires, au Cap, en Afrique du Sud (50-14). Les coéquipiers de Marko Gazzotti, élu meilleur joueur du tournoi, imitent leurs aînés de 2018 et 2019, et réussissent un splendide triplé, puisque le Covid avait eu raison des trois éditions suivantes.

Les jeunes Tricolores peuvent désormais viser le record de la Nouvelle-Zélande (quatre titres entre 2008 et 2011). Surtout, les joueurs du manager Sébastien Calvet, auteurs de 36 essais dans cette Coupe du monde, dont sept en finale, montrent le chemin à leurs aînés du XV de France, à moins de deux mois du Mondial à domicile (8 septembre - 28 octobre). Les joueurs de Fabien Galthié pourraient en outre retrouver leur bête noire irlandaise en quart de finale.

🇫🇷☘️ Tout un symbole, le capitaine Lenni Nouchi inscrit le 6e essai pour parachever le titre des Bleuets face à l'Irlande



🇫🇷☘️ Tout un symbole, le capitaine Lenni Nouchi inscrit le 6e essai pour parachever le titre des Bleuets face à l'Irlande



Suivez la finale du Mondial U20 sur la chaine L'Équipe dans votre espace tv > https://t.co/pXI4SIccef#lequipeRUGBY #FRAIRL #IRLFRA pic.twitter.com/m3dgZtfPZf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 14, 2023



« Je pense qu’on a réalisé notre histoire. On s’était dit dès le départ que c’était la nôtre et qu’on allait aller jusqu’au bout. On l’a fait », a affirmé Gazzotti, troisième ligne de Grenoble. « Après, si ça peut inspirer les "grands" et qu’ils gagnent aussi leur Coupe du monde à eux, ce serait parfait pour le rugby français ». Comme en demi-finale face à l’Angleterre (52-31), son équipe a été cueillie à froid, avant de réagir, notamment en deuxième mi-temps, puis de prendre le large.

« Nous sommes très heureux parce que les joueurs ont très bien joué. Mais au-dessus de tout, c’est surtout l’esprit qu’ils ont eu tout au long de la compétition : l’humilité, le respect de l’adversaire, la combativité, jouer les uns pour les autres », s’est réjoui Sébastien Calvet.

Et pourtant, il manquait deux cadors !

« Ce titre récompense d’abord tous les clubs amateurs et les bénévoles », a salué dans un communiqué la Fédération française (FFR), en évoquant les rôles « majeurs » de la Direction technique nationale (DTN) et de la Ligue nationale (LNR), à l’origine de la réforme des Jiff qui « en donnant du temps de jeu à nos jeunes dans ses championnats », « leur permet de se préparer au mieux pour le haut niveau ». La règle des Jiff oblige depuis 2010-2011 les clubs français à aligner en championnat une moyenne d’au moins 16 jeunes issus des filières de formation par feuille de match en fin de saison.

Durant cette compétition, les Français étaient privés du centre ou ailier de Pau Émilien Gailleton et de l’arrière-ailier de Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey, retenus en A pour préparer la « grande » Coupe du monde. Mais beaucoup d’autres joueurs sont sortis du lot, comme le deuxième ligne de Perpignan Posolo Tuilagi, aussi puissant (1,94 m, 149 kg) que mobile.

Des promesses dans toutes les lignes

La troisième ligne, composée du Montpelliérain Lenni Nouchi, par ailleurs capitaine, du Rochelais Oscar Jégou et de Gazzotti, a étalé sa puissance et son efficacité, notamment en touche.

La charnière s’est montrée impeccable, avec le demi de mêlée de Clermont Baptiste Jauneau et l’ouvreur de La Rochelle Hugo Reus, très précis au pied et meilleur réalisateur de ce Mondial (60 points). Derrière, le centre de Bordeaux-Bègles Nicolas Depoortère, meilleur marqueur d’essais de la compétition (5), et l’arrière de Brive Mathis Ferté, auteur d’un doublé en finale, se sont illustrés. Voilà qui est extrêmement prometteur pour le rugby tricolore, même à court terme.