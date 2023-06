Enfin… Après quatre ans d’absence pour cause de restrictions sanitaires, la Coupe du monde de rugby des moins de 20 ans est de retour. Double tenante du titre (2018 et 2019), la France est très bien entrée dans sa compétition ce samedi à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Les coéquipiers du demi de mêlée clermontois Baptiste Jauneau ont écrasé le Japon (75-12), avec 11 essais à 2 (doublés de Depoortere et Gazzotti, essais de Reus, Zenzen, Capilla, Ferté, Carbonneau, Liufau, Timo).

Les Bleuets menaient déjà 28-0 après 16 minutes de jeu, et 42-7 à la pause, malgré deux cartons jaunes reçus par Deporteere (32e) et Capilla (39e). Avec six changements à la mi-temps, le score étant acquis, la deuxième période a été plus poussive. Mais les cadres ont pu garder du jus pour le choc contre la Nouvelle-Zélande, jeudi.





Magnifique remontée des Bleuets pour inscrire un neuvième essai, avec Léo Carbonneau à la finition !



Magnifique remontée des Bleuets pour inscrire un neuvième essai, avec Léo Carbonneau à la finition !

Suivez le match France-Japon en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeRUGBY pic.twitter.com/KOPr9lVdbf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 24, 2023







Les hommes de Sébastien Calvet finiront la phase de groupes le 4 juillet contre le pays de Galles. Le premier de chacune des trois poules et le meilleur deuxième disputeront les demi-finales.

Gailleton et Bielle-Biarrey déjà chez les grands

Même privés des trois-quarts Émilien Gailleton (Pau) et Louis Bielle-Biarrey (Union Bordeaux-Bègles), retenus pour la préparation de la « grande » Coupe du monde avec le XV de France, les jeunes Tricolores comptent parmi les grands favoris à leur succession.

D’autant qu’ils pourront compter face aux Baby Blacks sur le renfort du très solide 2e ligne de Perpignan Posolo Tuilagi (1,92 m, 145 kg), un temps bloqué au pays par un problème de visa et qui n’a pu arriver que vendredi en Afrique du Sud.