Le Leinster, sa victime lors des deux dernières finales, mais aussi les Anglais de Leicester et les Sud-Africains des Stormers, récents quarts de finalistes. La Rochelle n’a pas eu de change au tirage des poules de la prochaine Champions Cup. Dans cette poule 4, l’équipe double tenante du titre et le Stade Français côtoieront aussi Sale, finaliste du dernier championnat d’Angleterre.

Ce groupe est de loin le plus relevé issu du tirage effectué ce mercredi à Londres. La prochaine édition de la compétition intercontinentale, ouverte depuis l’an dernier aux franchises sud-africaines, marquera le retour à un format « multipoules », au sein desquelles des équipes d’un même championnat ne se rencontreront pas directement.





LES POULES ONT ÉTÉ TIRÉES AU SORT 🔥



Quelle est la poule la plus redoutable ? 👀



Les équipes joueront 4 matches de la phase de poules de la #ChampionsCup à domicile ou à l'extérieur, sans matchs retours ni confrontations avec des équipes du même championnat... pic.twitter.com/MxaiIUJqLc — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) June 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Toulouse, nouveau champion de France, a hérité d’un tirage nettement plus favorable dans la poule 2, en compagnie du Racing 92, avec les Harlequins, Bath, Cardiff et l’Ulster.

Toulon, lauréat de la dernière Challenge Cup, et Bayonne, qui participera pour la première fois à la Champions Cup, s’attaqueront à deux gros morceaux dans la poule 3 : Exeter, demi-finaliste cette année, et le Munster, vainqueur de l’United Rugby Championship (URC), championnat regroupant des équipes galloises, irlandaises, italiennes, écossaises et sud-africaines.

Quatre qualifiés sur six dans chaque poule

Bordeaux-Bègles et Lyon seront eux opposés dans la poule 1 aux Saracens, champions d’Angleterre, et aux Bulls sud-africains.

Les quatre premiers de chaque poule de six seront qualifiés pour les huitièmes de finale. La première journée de la compétition aura lieu les 8, 9 et 10 décembre et la finale se jouera le samedi 25 mai au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.









Du côté de la Challenge Cup, Montpellier, champion de France 2022, a été placé dans la même poule que les Ospreys gallois et les Lions sud-africains. Castres et Clermont auront pour principaux adversaires dans la poule 3 les Anglais de Gloucester et les Ecossais d’Edimbourg.