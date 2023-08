Enorme coup dur pour le XV de France à quelques jours du début de la Coupe du monde de rugby. L’ouvreur, Romain Ntamack, touché à un genou, doit déclarer forfait pour la Coupe du monde, a indiqué lundi à l’AFP une source proche du joueur.

Blessé samedi lors de la victoire contre l’Ecosse (30-27), le joueur de Toulouse (24 ans, 37 sélections) souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, selon le quotidien L’Equipe. Le sélectionneur Fabien Galthié, n'avait pourtant pas montré de signe d'inquiétude après la rencontre. « On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence. Il a été vu par le médecin, les kinés et on décidera demain (dimanche, NDLR) en fonction de l'évolution s'il y a besoin d'examens complémentaires », avait-il expliqué.

Le XV de France est actuellement en stage à Capbreton, dans les Landes, avec un prochain match de préparation contre les Fidji samedi à Nantes. Le Mondial de rugby, qui se dispute en France, aura lieu du 8 septembre au 28 octobre prochain.