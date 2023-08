France - Ecosse EN DIRECT : Incroyable, les Ecossais reviennent totalement dans la rencontre en enchaînant trois essais (27-27)...

Actualiser

74e : Pas de transformation, money-tim à 27-27 donc !

73e : Noooooooo, Steyn s’offre un doublé, excellemment bien servi ! 27-27, c'est totalement fou ce craquage là…

71e : C’est quoi ce raid légendaire de Villière ?!?!? Il échappe à un adversaire, deux adversaires, trois adversaires avant de relâcher le ballon à l’impact à 5 mètres de l’en-but. Ça aurait été l’image forte de la soirée !!!!

69e : Cette fois, ça passe pour Russell, 27-22 !

68e : Olala nouvel essai écossais !!!! La France officiellement en souffrance là. Pénalité (habilement) vite jouée, et Russell lance un mouvement rapide conclu par Darge (27-20, transformation à suivre).

63e : Transformation manquée par Russell, ça fait toujours 27-15 pour les Bleus !

62e : Essai de van der Merwe ! Et oui, dans la foulée, joli renversement écossais et van der Merwe relance un peu les Ecossais (27-15) !

62e : Héroïïïque Penaud pour s’accrocher à Jones qu’il rattrape in extremis alors qu’il filait vers l’essai ! Le danger est encore par là par contre…

58e : A noter que depuis la pause, Gros, Bourgarit, Atonio et Bielle-Biarrey sont entrés en jeu du côté du XV de France. Les temps de jeu se jouent aussi là en vue de la Coupe du monde.

55e : Ouch, frayeur avec la sortie sur blessure de Romain Ntamack… Il semble avoir subi un choc au genou avec Russell. Il boite un peu mais ça n’a comme là pas l’air gravissime pour l’auteur du premier essai tricolore de la soirée. Thomas Ramos va le remplacer en 10.

54e : Mais quelle grinta d’Antoine Dupont !!!!! Le Toulousain est allé mettre le feu comme vous n’avez pas idée à Van der Merwe, en se jetant comme un mort de faim sur lui pour le pousser en touche. Défense de folie.

53e : Les Français veulent rendre à l’Ecosse le 22-0 qu'ils ont pris dans la tronche il y a une semaine à Edimbourg, c’est l’idée ? Ils sont bien partis en tout cas avec ce saignant 14-0 posé en seulement cinq minutes.

52e : TF1 a la bonne idée de nous proposer l’essai d’Ollivon (miam miam). 🏉 43'

🇫🇷 FRANCE 27 -1 0 ECOSSE 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

LE XV DE FRANCE EST EN 🔥



Deuxième essai en 3 min, il est marqué par Charles Ollivon et transformé par Thomas Ramos

Le match à suivre en direct sur TF1 & @MYTF1

: TF1 a la bonne idée de nous proposer l'essai d'Ollivon (miam miam).

: TF1 a la bonne idée de nous proposer l’essai d’Ollivon (miam miam).



50e : Et non, essai refusé. Ça aurait été monstrueux de claquer trois essais sur les dix minutes de reprise contre l’Ecosse quand même.

49e : Penaud met le feu à nouveau dans la défense écossaise ! Il tape au pied et finit par récupérer le ballon lui-même pour aplatir, en partir grâce à Ntamack qui s’est sacrément bien battu sur ce coup. Mais l’arbitre demande la vidéo. Il y a de l’en-avant dans l’air ?

45e : Le petit bonus-track tradi de Ramos qui va bien, et 27-10 donc. Et bien quelle jolie manière de plier un match en trois minutes ma foi.

44e : Quelle foliiiiiiiiiiiie, nouvel essai tricolore d'Ollivon ! Enorme percée de Ramos sur l'aile gauche qui sert parfaitement Ollivon, et 25-10. L'Ecosse est graaaaaaaaave KO, et le Chaudron fait un vacarme du tonnerre.

43e : Ramos impeccable à la transfo, 20-10, la France prend le large !

42e : Incroyable entame française, essai directos de Penaud !!!!! Inutile de vous dire qui était à la baguette/au caviar, si ? Sir Antoine évidemment. 18-10 désormais !

41e : Et ça repart ici pour la seconde période msieurs dames !

40e : On en reste là pour cette première période. 13-10 finalement bien mérité pour les Bleus. Après une entame très compliquée et sanctionnée, ils se sont vraiment bien repris. On a hâte de voir la suite.

39e : Et une ola se lance dans le Chaudron juste avant la mi-temps.

34e : A déguster sans modération. 🏉 31'

🇫🇷 FRANCE 13 - 10 ECOSSE 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

QUEL ESSAI DES BLEUS !!! Essai en première main marqué par Romain Ntamack transformé par Thomas Ramos

: A déguster sans modération.

: A déguster sans modération.



33e : Et Ramos rajoute la petite transformation qui va bien là-dessus, on est bien là ! 13-10 !

32e : Ouiiiiiiiii, cette fois ça va au bout !!!!! Essai français ! Gros taf de la mêlée française puis décalage parfait de Dupont pour Ntamack qui file aplatir, magnifique ! 11-10 pour la France !

30e : Quelle séquence tout en finesse et passes aveugles entre Ntamack et Dupont. Ça ne va pas au bout, mais on commence à se régaler !

28e : Flament décale parfaitement Dupont qui file mettre son essai cette fois !!!!! Et non, c'est encore refusé aaaaaaaaah ! Ca s'est joué absolument à rien. Le pied de notre roi du monde français a flirté avec la ligne de touche, au niveau de la ligne médiane. Mais vu la dynamique, ça n'est que partie remise, on vous l'annonce.

24e : Au bout d'une sacrée séquence de patate chaude comme on les aime, Woki et Dupont pensaient avoir réussi le coup parfait avec un ballon chaud intercepté. Le prodige tricolore filait vers un essai évident, mais malheureusement l’arbitre venait de siffler juste avant. Vous imaginez à peine à quel point le Chaudron était blasé.

18e : Arf, quel dommage cet en-avant de Danty à quelques mètres de la ligne d’en-but. On était vraiment tout près de vibrer pour de bon avec un premier essai tricolore là ! Toujours 3-10 !

17e : Ça va beaucoup mieux pour le XV de France, qui a envahi le camp écossais avec insistance.

: On revoit en images le joli essai écossais.

: On revoit en images le joli essai écossais.



14e : Penaud tente de faire parler sa vitesse pour contourner la ligne. Mais malheureusement il s'isole et finit par perdre ce ballon.

11e : Olala, le XV de France paie cher son indiscipline, pénalité de Russell impeccable jusque-là : 3-10 !

8e : Belle réaction française avec une pénalité de Ramos (3-7) !

6e : Russell claque la transformation et 0-7 d'emblée. Et bien, nous voilà bien cueillis à froid après une très longue séquence de domination scottish.

5e : Oooooh l'essai de Steyn qui échappe à Villière après un sacré beau mouvement écossais et qui climatise d'emblée le Chaudron (0-5) !!!!!

3e : Mauvaise appréciation de Ramos sur un long coup de pied écossais de Russell. Il se laisse prendre par le rebond, qui laisse le ballon en jeu de manière improbable. C’est pour l’instant sans conséquence mais l’Ecosse pousse.

2e : L'Ecosse tente de construire son jeu. La défense française est bien en place.

21h05 : C'est partiiiiiii ici !

21h03 : Il déchirait bien comme il faut ce timing des hymnes. Le match est lancé.

20h59 : Il est là le show sons et lumières. On sent bien que ce Mondial est demain quoi.

20h52 : Plutôt amusant, quand on est habitué à suivre du foot, de constater à quel point les 27 membres du staff de Fabien Galthié sont mis en valeur avec vidéo sur l’écran géant et nom scandé par tout le stade (avant même la compo des titulaires). On est loin du nom du seul coach principal balancé à la va-vite après les remplaçants quoi.

20h51 : Petite vidéo à l'appui pour vous donner un aperçu de cette ambiance. Les supporters donnent de la voix pour le XV de France

Rendez-vous dans quelques minutes pour les encourager sur TF1 et MYTF1

: Petite vidéo à l'appui pour vous donner un aperçu de cette ambiance.

: Petite vidéo à l'appui pour vous donner un aperçu de cette ambiance.



20h46 : Et une première « Marseillaise » qui sort des tribunes du Chaudron. L’ambiance est au rendez-vous, croyez-nous. Ça fait bizarre quand même de voir ces poteaux chelous sur cette pelouse, une idée du pourquoi du comment ?

20h35 : Hello tout le monde, on se retrouve comme prévu dans le Chaudron stéphanois pour ce match qui hype clairement bien toute la région. Le stade Geoffroy-Guichard est très bien rempli ma foi.