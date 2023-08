Il a son destin olympique entre ses mains. Si Antoine Dupont décide de participer aux JO

de Paris 2024, le Stade Toulousain s’organisera pour qu’il puisse le faire. « La décision lui appartient », a indiqué ce mercredi Didier Lacroix, le président du champion de France, interrogé sur l’éventualité pour son demi de mêlée vedette de faire une parenthèse avec le jeu à XV pour se préparer aux spécificités du rugby à VII, la discipline qui représente l’Ovalie aux JO.

« Un appétit gigantesque »

« Antoine Dupont a un appétit gigantesque. Ça fait des mois qu’il a évoqué l’envie de jouer les JO (…) On a défini de façon très claire les contours de ce que pourrait être sa présence », a précisé le dirigeant toulousain. « L’acteur principal, c’est Antoine Dupont. Le déclencheur, c’est Antoine Dupont. Et il n’a pas envie de se dévoiler avant la Coupe du monde [8 septembre-28 octobre] », a poursuivi Didier Lacroix. « On a tout préparé, à tous les niveaux », assure-t-il.

Une participation du capitaine du XV de France aux JO pourrait aussi impliquer une impasse sur le prochain Tournoi des six nations.