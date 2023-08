A quelques jours du début de la Coupe du Monde de rugby, et alors que Toulouse est en effervescence avant d’accueillir le Japon, deux designers ont décidé de mettre leur patte dans cet événement. Après un an de travail, Alexis Sourouille de La Brocante Graphique et Adrien Leuci d’Adryen Design Studio, deux artistes locaux spécialisés dans le graphisme japonisant, ont créé « Chocolatinou ». Une chocolatine à tête de chien style kawaï. « On souhaitait faire quelque chose pour marquer le coup et on a cherché quelque chose de typiquement local. On a rajouté "inou" qui veut dire chien en japonais et le projet est né », explique Adrien Leuci.

Au Japon, les mascottes régionales et les souvenirs uniques à une région sont une partie essentielle de la culture. Ils sont souvent offerts en cadeau à la famille et aux collègues après un voyage. Chocolatinou fait donc écho à une tradition nippone. « Nous avons voulu créer quelque chose qui résonne avec la tradition japonaise des souvenirs locaux, tout en célébrant notre propre patrimoine », développe Adrien. « C’est notre façon de partager notre culture locale avec eux et de leur offrir un souvenir qu’ils peuvent emporter chez eux », ajoute son collègue Alexis Sourrouille.

Des lieux emblématiques de Toulouse version Japon

En plus de Chocolatinou, les artistes ont créé une série d’illustrations japonisantes qui représentent les lieux emblématiques de Toulouse, fusionnant l’esthétique japonaise avec l’essence de la ville. Ces œuvres sont une célébration de la rencontre entre le Japon et Toulouse et seront disponibles en tant que souvenirs. Chocolatinou, les posters et les cartes postales et sont disponibles à la vente et en exposition dans le concept store japonais : Machiya, situé à Toulouse entre les Carmes et le Palais de Justice. Un joli hommage qui aurait été moins mignon si on disait « pain au chocolat » ici.