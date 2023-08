Une copie propre et solide. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la deuxième victoire consécutive du XV de France, ce samedi à Nantes face aux Fidji (34-17), une semaine après le succès arraché contre l’Ecosse (30-27). Ce troisième match de préparation pour la Coupe du monde 2023 en France est même de bon augure, à vingt jours du choc contre les All Blacks en ouverture de ce Mondial. A moins de 48 heures de l’annonce de la liste des 33 qui disputeront la compétition suprême à la maison (du 8 septembre au 28 octobre), certains ont marqué des points, tel l’arrière Melvyn Jaminet. D’autres ont par contre peiné, à l’image du centre Jonathan Danty.

🇫🇷🤩 Quel match des Bleus ! Bien joué les gars 👏💪#XVdeFrance #NeFaisonsXV #FRAFID #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/hhdpcG1VGJ — France Rugby (@FranceRugby) August 19, 2023



Après deux matchs de préparation en demi-teinte face à l’Ecosse, dont une défaite à Edimbourg (25-21), les Bleus, dont les cadres avaient été laissés au repos à Capbreton (Landes), ont ainsi vengé l’humiliante défaite (21-14) de novembre 2018 au Stade de France face à ces mêmes « Flying Fijians ». La prestation de cette équipe « bis » a donc été sérieuse et appliquée, avec trois essais à la clé (Mauvaka, Atonio, Macalou), même si on aurait aimé voir davantage de folie.

« Avec les flèches qu’on a derrière »

Le XV de France a désormais rendez-vous pour un ultime test le 27 août contre l’Australie, avant de lancer « son » Mondial contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre à Saint-Denis. Au micro de TF1, Fabien Galthié a apprécié la trajectoire de préparation prise par son groupe : « On a vécu deux matchs qui nous ont fait progresser. On a senti que l’équipe était passée dans une autre dimension, déjà dans la semaine. Cette performance va nous aider à continuer à nous préparer et à progresser. Bravo aux 23 joueurs parce qu’ils ont été très solidaires, lucides et courageux, les trois ingrédients qu’il fallait aujourd’hui ». Demi de mêlée du XV de France ce samedi, Maxime Lucu était tout aussi enthousiaste, toujours sur TF1.

On a construit notre jeu et on a été patients. On a été plus propres pendant 80 minutes, c’est ce qu’il faut retenir. Et puis avec les flèches qu’on a derrière, on a su marquer. »

Cela fait pas mal de motifs de satisfaction pour la 30e victoire du mandat de Fabien Galthié à la tête des Bleus. Ce succès contre les Fidji a aussi le mérite de remettre un peu de baume au cœur d’un groupe atteint par le récent forfait pour la Coupe du monde de Romain Ntamack, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche il y a une semaine. Une blessure qui a sans doute plané dans l’esprit des coéquipiers de Grégory Alldritt, à l’entrée sur la pelouse, tout comme l’approche du « verdict des 33 ». Tout ce beau monde sera fixé lundi.