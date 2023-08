On a bien cru ce mercredi que le Liban allait faire subir à la France le même sort que le Canada (90-65) et la Lettonie (88-86), tombeurs des Bleus dans ce Mondial. Finalement, les joueurs de Vincent Collet, déjà éliminés après ces deux déconvenues, ont réussi à mater dans la douleur à Jakarta (Indonésie) la 43e nation mondiale (85-79) qui menait encore au début du dernier quart-temps (60-64).

Les Libanais, corrigés précédemment par la Lettonie (109-70) puis le Canada (128-73), ont même compté 10 points d’avance dans le deuxième quart-temps (25-35). C’est au cœur de cette tempête, alors que son équipe naviguait à 8 points de son adversaire, que le sélectionneur français a poussé un coup de gueule lors d’un temps mort.

🇫🇷🗯️ Vincent Collet pendant le temps mort : "Sylvain, écoute pas Elie il veut pas jouer !"#LIBFRA pic.twitter.com/vHkNBS7bd0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 29, 2023



« Le 20 [Wael Arakji, le meneur libanais], il ne va pas nous marquer 40 points les gars, a pesté Collet. Je veux bien que ce soit un bon petit joueur. Il n’y a que lui qui joue, il a passé tout le monde en revue à tour de rôle. » Finalement, Arakji aura planté 29 points, dont 21 en première période.

Mais le technicien a surtout eu des mots durs contre le meneur Élie Okobo, alors qu’il s’adressait à Sylvain Francisco, en grosse difficulté. « Sylvain, détends-toi d’accord ?, lui a-t-il demandé. N’écoute pas Elie, il ne veut pas jouer mais ne fais pas comme lui s’il te plaît ! »

« Une grande équipe quand même », selon Nicolas Batum

Finalement, après avoir ciré le banc une grande partie du match, Okobo, décevant depuis le début du Mondial, en est sorti pour signer un total de 12 points. Suffisant pour se racheter aux yeux de Collet ? A voir à l’avenir.

En attendant, les Bleus vont devoir digérer une énorme déception à un an des Jeux olympiques de Paris. Le capitaine Nicolas Batum choisit la solution offensive : « On est une grande équipe quand même, a-t-il lâché sur beIN Sport. Malheureusement pour certains, on n’est pas mort, on va se relever. » Avec des pivots de métier si possible : Rudy Gobert (cheville) et Moustapha Fall (rage de dents), et Mathias Lessort (cheville) étaient tous absents ce mercredi.