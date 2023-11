La séquence tient en six, sept secondes. Le temps qu’il restait à jouer dans le dernier quart-temps, alors que les Spurs de San Antonio étaient encore menés de trois points par Phoenix, qui avait mené tout le match. A peine assez pour cligner des yeux et faire basculer un match. D’abord grâce à Wembanyama, à l’affût au rebond devant le panier, puis, dans la foulée, grâce à Keldon Johnson, meilleur marqueur de la rencontre (27 points). Ce dernier a arraché la balle des mains de Kevin Durant pour marquer à une seconde de la fin, faisant passer San Antonio devant pour la première fois du match. Au seul moment qui compte.

« C’est une énorme interception. On n’a pas fait un joli match, mais on apprend chaque jour et on est sur le bon chemin », a lancé Wembanyama, auteur de 18 points, 8 rebonds et 5 contres en 28 minutes.

THE PLAY THAT SEALED THE W! pic.twitter.com/pjBQXofTl3 — San Antonio Spurs (@spurs) November 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Discret en début de match, le Français de 19 ans a sonné la révolte des siens dans la dernière période en enchaînant deux contres et un panier acrobatique, la balle lancée en arrière par dessus sa tête. C’est aussi lui qui a permis aux Texans de coller au score dans les derniers instants avec un shoot à mi-distance rapide et une claquette suivant le tir raté d’un coéquipier, juste avant l’action décisive de Johnson.

Le n°1 de la dernière draft, entouré d’attentes immenses, décroche ainsi la première victoire à l’extérieur de sa jeune carrière NBA, commencée la semaine dernière. Après quatre matchs, les Spurs ont un bilan équilibré (2 victoires, 2 défaites), partant sur de bien meilleures bases que l’an passé (22 victoires, 60 défaites).

« KD, il est comme à la TV »

Le duel du soir a opposé le jeune Français à l’une des grandes stars de la ligue, l’Américain Kevin Durant (35 ans), double champion NBA (2017 et 2018), toujours orphelin des deux autres étoiles des Suns, Devin Booker et Bradley Beal, blessés.

Souvent battu, « Wemby » a tout de même réussi juste avant la mi-temps une action qui a immédiatement submergé les réseaux sociaux : un dribble sur Durant sur la ligne des trois points avant un « poster » dunk main gauche sur le pivot Drew Eubanks.

« KD, il est comme à la TV ! Comme je l’imaginais pour mon premier match. Parfois je pense que ces joueurs ont été mes idoles pendant dix ans. Mais je dois me ressaisir parce qu’ils vont juste essayer de me marcher dessus pendant les matchs. Donc idole ou pas, il faut que je leur rentre dedans », a commenté Wembanyama.