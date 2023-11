Rude soirée pour Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio. Le Français, dépassé, n’a pu empêcher la très lourde défaite de son équipe lundi sur le parquet d’Indiana (152-111). Pour son premier « back to back » (enchaînement de deux matchs sur deux jours), Wemby a souffert, finissant la rencontre avec 13 points, son deuxième plus petit total de la saison, et 10 rebonds, avec un piteux 3 sur 12 aux tirs.

Pour l’entraîneur Gregg Popovich, seuls l’arrière Keldon Johnson et l’intérieur Zach Collins ont sauvé les meubles. Wembanyma ? « Il a bien bougé. Mais comme je l’ai dit, il n’y a que deux gars qui ont joué correctement », a souligné « Pop ».

Débuts réussis pour Batum avec les Sixers

Pour voir des Français briller en NBA, il fallait se tourner vers les briscards. Avec 14 points et 12 rebonds, Rudy Gobert a largement contribué à la grosse perf des Wolves, qui ont infligé aux Celtics de Boston leur première défaite de la saison (114-109 après prolongation). Le pivot français, même s’il s’est mangé le poster de la nuit face à Jaylen Brown, s’affirme comme le patron de la meilleure défense de la Ligue depuis le début de saison.

JAYLEN BROWN ON RUDY GOBERT 😤 pic.twitter.com/sWI6rclBLd — Bleacher Report (@BleacherReport) November 7, 2023



Fraîchement arrivé à Philadelphie en provenance des Clippers, Nicolas Batum a lui bien assuré pour ses premiers pas avec sa nouvelle équipe. Avec 11 points, 2 rebonds et surtout un différentiel de +30 lors des 17 minutes qu’il a passées sur le parquet, le capitaine des Bleus a apporté son écot à la grosse victoire des Sixers face aux Washington Wizards (146-128).

« C'est un joueur de qualité. Il est précieux des deux côtés du terrain, il n’est pas égoïste. Il a eu un réel impact sur la victoire », a souligné son coach, Nick Nurse, tout heureux aussi de voir un Joel Embiid monstrueux à l'intérieur (48 points inscrits sans jouer le 4e quart-temps).

A noter également la belle feuille de stats rendue par Killian Hayes, auteur de 21 points et sept passes avec Détroit, malgré la défaite face aux Golden State Warriors (109-120). Le meilleur match de la saison pour le meneur de 22 ans, qui a marqué des points pour s’imposer dans le cinq majeur de son équipe.