Toujours en convalescence après son opération d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pendant la préparation à la Coupe du monde, Romain Ntamack était l’invité de la matinale de la radio RTL ce lundi matin. L’ouvreur du XV de France est évidemment revenu sur la déchirante élimination des Bleus en quart de finale contre l’Afrique du Sud, qu’il a (mal) vécu depuis son canapé.

« A la fin du match, on se dit que ce n’est pas possible, que ça ne peut pas se terminer comme ça, a-t-il raconté. J’étais abattu, abasourdi. Je pense qu’on méritait de passer le quart. » Selon lui, l’arbitrage, s’il n’a pas été parfait, ne justifie pas qu’on s’y soit autant attardé. « Il y a beaucoup de facteurs qui auraient permis de ne pas s’en remettre à l’arbitrage, a estimé le Toulousain. Ça fait partie du sport même quand la décision n’est pas en notre faveur. Il nous a manqué un peu de chance. Quand ça se joue à un point, c’est qu’un détail n’a pas permis de basculer en demi-finales. La déception va être longue à digérer. »

Romain Ntamack a hâte de retrouver les copains de l’équipe de France, et estime qu’il n’y a « même pas débat » sur le fait que ce soit toujours avec Fabien Galthié aux commandes. « Cette élimination ne doit pas remettre en cause tout le travail fait, tout ce qu’il a apporté depuis quatre ans, a-t-il dit. C’est l’homme de la situation. » Toute la France du rugby semble être du même avis, mais on aimerait quand même bien entendre l’intéressé débriefer son échec avant de repartir sur un nouveau cycle.