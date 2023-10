Au Stade de France,

Pour vivre heureux, vivons dans le déni. Trouvons refuge dans un monde avec des si. Et si le XV de France avait tué le match contre l’Afrique du Sud en première période ? Et si Ben O’Keeffe et sa clique avaient viré Eben Etzebeth de la pelouse une bonne fois pour toute après son coup de tête sur Unui Atonio, ne serait-ce que pour équilibrer le karma, 28 ans après le Mondial de Mandela ? L’arbitre de la rencontre aurait gagné à écouter le témoignage poignant de Philippe Saint-André chez les confrères d’RMC sur les espoirs volés à l’équipe de France en 1995. Il en aurait eu le cœur mou et le coup de sifflet facile en faveur des Bleus, de ceux capables de faire basculer ces matchs qui se jouent à un point – toute ressemblance avec France-Springboks est fortuite, ou pas. Bref, les Bleus jouaient à la maison avec le public mais sans l’arbitrage inclus dans le pack Coupe du monde à domicile.

Antoine Dupont, apparu furieux en conférence de presse post-défaite, n’a pas digéré le coup de coude dans son visage et le déblayage de Pieter-Steph du Toit sur Jonathan Danty, qui a montré son cocard en zone mixte : « Il y a beaucoup de frustration. Il y a des choses claires et évidentes, faciles à signaler qui ne l’ont pas été. Je n’ai pas envie de faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage a été à la hauteur de l’enjeu. Ça enlève rien aux Sud-Africains qui ont fait un grand match. » Un peu plus tôt, et alors que la question de l’arbitrage n’avait pas encore été posée, Fabien Galthié évoquait de son propre chef la passe coupée par Etzebeth alors que les Bleus étaient à cinq mètres de la ligne sud-africaine. « Quand on mène 7-0 et quand Etzebeth coupe la trajectoire du ballon, c’est un temps très fort pour nous… Au lieu de faire 12 ou 14 points ça fait 7-7… » Peato Mauvaka souligne lui ces rucks où les Sud-Africains « entraient sur les côtés ou ne sortaient pas du plaquage... On aurait pensé avoir plusieurs pénalités pour nous, ça n'a pas été le cas. C'est dur, c'est frustrant. »

Après avoir craché notre bile, rien ne nous empêche de faire preuve d’un peu d’honnêteté. Le rêve envolé des Bleus est moins un rêve volé que sabordé. Le sélectionneur tricolore n’a pas manqué de rappeler qu’il s’agit d’une « défaite à un point ». Et des occasions de marquer un point, les Français en ont eu un paquet. Petite liste des moments clés et autres détails qui ont coûté la défaite au XV de France par ordre d’importance.

La non-passe de Gaël Fickou qui croque la feuille de match

Le XV de France réalise l’entame parfaite. L’essai de Cyril Baille, transformé par Thomas Ramos, permet au pays hôte de mener 7-0 après quatre minutes de jeu seulement. Une entame façon All Blacks que les Bleus auraient pu et auraient dû pousser plus loin, si Gaël Fickou n’avait pas croqué la feuille de match sur le côté gauche sur une situation de deux contre un avec Bielle-Barrey en soutien, collé à la ligne et qui n’aurait plus eu qu’à aplatir. Dans ce scénario, la bande à Galthié mène « 12 ou 14-0 » et le débat sur la passe d’Etzebeth n’existe pas.

Nombre de points perdus : au moins cinq

Le pressing de Kolbe sur Thomas Ramos

Sans aucun doute l’action la plus controversée du match. Déjà, parce qu’elle vaut deux points, c’est-à-dire pile ce qu’il faut pour renverser le cours de l’histoire. Ensuite, parce que le manque d’images est suspect et renvoie à une déclaration de Jonathan Danty en zone mixte sur l'analyse globale du TMO lors de la rencontre. « Dans les cabines (vidéo), on voit à l’écran des décisions où les images sont coupées juste au moment où on va voir l’action ».

Si les règles du jeu autorisent Cheslin Kolbe à monter sur le tireur au moment où celui-ci déclenche sa course d’élan, les rares images disponibles montrent que l’ancien Toulousain a un peu anticipé le premier mouvement de l’arrière français. En zone mixte, le petit filou plaide non-coupable, mais sans grande certitude. « Le fait d’avoir joué avec Thomas pendant six ans, ça aide, je connais un peu sa manière de tirer donc j’ai tenté le coup. J’espérais que l’arbitre ne checke pas la vidéo, mais j’étais assez sûr d’être en position régulière. »

Cette action fait très mal : comme on le supposait, Kolbe est parti avant sur la transformation de Ramos 😔



Le TMO ??? #FRAvsRSA pic.twitter.com/AtrLNo1fy2 — Clément Mazella (@ClementMazella) October 15, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Nombre de points perdus : deux

Les ballons aériens mal négociés

Parmi les rares analyses tactiques de Fabien Galthié, qui demande à revoir ce match « extrêmement chargé » avant de le débriefer, le sélectionneur n’a pas pu passer à côté des points cadeaux offerts sur des phases aériennes mal négociées par ses joueurs. Gaël Fickou, à la fois timide et malheureux sur la réception d’un jeu haut de Libbok, puis, dix minutes plus tard, Cameron Woki sur un ballon de l’ouvreur des Springboks, ont coûté deux essais à la France. « Ils ont optimisé le jeu au pied haut qui leur amène 2-3 temps forts, explique Galthié. C’est un secteur qu’on avait aussi préparé, mais ils ont été plus efficaces dessus. » Deux essais donnés, c’est beaucoup.

Nombre de points perdus : 12 (un essai transformé, l’autre non)

Ne pas avoir marqué en supériorité numérique

Prochain sujet du bac de philo : obtenir une supériorité numérique juste avant la mi-temps, est-ce vraiment un cadeau ? Le passage au bunker d’Etzebeth, de la 39e à la 49e à cheval entre la première et la seconde période, a-t-il été mieux digéré par les Boks sous l’effet de la pause ? Les Bleus savaient qu’ils devaient rentrer un essai dès la reprise, en vain. « Oui, on savait que les Français allaient nous mettre en difficulté, dans les rucks notamment, analyse à chaud le capitaine Siya Kolisi. On savait qu’il fallait qu’on soit forts parce que c’était déjà dur de les arrêter à 15, alors à 14… Je suis fier du caractère dont on a fait preuve. »

Nombre de points perdus : aucun, mais cinq points gagnés étaient un minimum

La saucisse de Dupont qui coûte un essai

Pas facile de toucher à la légende, surtout quand celle-ci a littéralement donné son corps à la patrie pour jouer le match de sa vie. Mais, tout Antoine Dupont qu’il est et malgré des coups de génie salués par l’adversaire, le 9 français a souffert comme tout le monde face à la rush defense des Springboks. Ainsi, gêné par une excellente montée de Reinach, Toto délivrera une saucisse toulousaine à Baille, qui ne parviendra pas à la redresser suffisamment pour empêcher l’inévitable : le service pour Kolbe à l’extérieur, qui aspirera Penaud pour conclure.

Nombre de points perdus : 7 (essai transformé)

Total

Nombre de points offensifs manqués : 7 à 9

Nombre de points concédés liés à des erreurs directes : 19