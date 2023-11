Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont laissé fondre une large avance et perdu après prolongation face aux Toronto Raptors (123-116) dimanche à domicile. Après deux victoires à Phoenix cette semaine, les Spurs ont longtemps maîtrisé Toronto et compté jusqu’à 22 points d’avance avant de s’écrouler dans le 4e quart-temps et de perdre en prolongation. Les Texans possèdent un bilan équilibré (3 victoires – 3 défaites) avant de se rendre à Indianapolis lundi.

Après sa performance historique pour un rookie jeudi à Phoenix (38 points), Victor Wembanyama a de nouveau été à son aise dimanche, avec 20 points mais aussi 9 rebonds, 4 passes et 5 contres en 37 minutes.

𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐐𝐔𝐈 𝐏𝐄𝐔𝐓 𝐋𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐏𝐏𝐄𝐑 ? 😳

Le Français de 19 ans a également été un poison défensif pour les Raptors, à l’image de son contre autoritaire sur OG Anunoby, gardant le ballon en main avant de défier du regard son adversaire. Une activité insuffisante notamment en fin de match où les Spurs ont enchaîné les erreurs et actions brouillonnes. Alors qu’il avait capté le rebond de la victoire, Wembanyama, percuté par un coéquipier, a par exemple relâché le ballon et offert aux Raptors la balle de l’égalisation à la fin du temps réglementaire.

Les Raptors ont pu compter sur Scottie Barnes, étourdissant lors du 4e quart-temps (17 de ses 30 points) et sur le réveil de leur meneur allemand Dennis Schröder (24 points), face à « Wemby » et aux 26 points de Keldon Johnson.

Rendez-vous mercredi à NY

« Pop (Gregg Popovich) nous dit souvent qu’il est important de jouer avec intensité pendant 48 minutes, que quelques secondes de relâchement c’est déjà trop, a regretté Wembanyama. Ils ont une belle équipe, expérimentée, ils ont su tirer profit de nos erreurs. »

Jeudi, à Phoenix, le Français avait marqué 38 points pour son cinquième match de NBA seulement, une performance pas vue depuis 1976 (Michael Jordan, le plus proche, avait marqué 37 points). L’arrière des Spurs Devin Vassell, blessé à l’aine jeudi, pourrait retrouver son équipe mercredi à New York, a indiqué le coach Gregg Popovich.