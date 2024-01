La délocalisation de la NBA le temps d’un match à Paris est toujours un succès. Si la rencontre entre Cleveland et Brooklyn ne s’est vraiment emballée que dans le dernier quart-temps, avec le retour des Nets et même une petite échauffourée après que Claxton a chambré Thompson sur un dunk permettant à Brooklyn de revenir à 10 points à 10 minutes de la fin (80-70), elle a fait le bonheur d’un bon nombre de stars venues assister à l’événement.

Le PSG est venu en force à Bercy, avec Kylian Mbappé au premier rang, évidemment, en grand fan de basket. Il était accompagné de son petit frère Ethan, mais aussi d’Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Marco Asensio, Manuel Ugarte ou encore Nordi Mukiele. Pas loin d’eux, deux légendes du ballon rond, Ronaldo et David Beckham, le champion du monde de rugby Siya Kolisi et des artistes comme Pharrell Williams ou Matt Pokora.

Ronaldo et Beckham à Bercy pour le NBA Paris Game, le 11 janvier 2024. - AFP

Longtemps, ce joli parterre et les quelque 15.000 autres spectateurs ne se sont enthousiasmés que ponctuellement sur quelques actions, faisant davantage de bruit quand Joakim Noah et Tony Parker sont venus saluer la salle sur le parquet, pendant un temps mort lors du troisième quart-temps.

Mais les dernières minutes haletantes ont fait oublier le reste, entre l’exclusion de Thompson et le talent de Donovan Mitchell (45 points au total) pour permettre aux Cavs de conserver l’avantage et signer leur quatrième succès de rang dans la Ligue (111-102). Mitchell en gardera un bon souvenir, et semble avoir pris date pour les JO l’été prochain. « J’adorerais revenir pour les Jeux olympiques, a déclaré le meneur. Paris est une ville de basket très électrique. C’est incroyable d’avoir pu participer à cette formidable expérience. »