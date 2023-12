Si elle n’existe pas, que quelqu’un crée une fédération américaine de la lose, car entre les Spurs et les Pistons, il y a de quoi faire. Pour la franchise de Detroit, le mal semble encore plus grand que pour les Texans, qui avaient réussi à stopper l’hémorragie avant de basculer définitivement dans la honte. Les Pistons se sont inclinés pour la 27e fois consécutive en NBA en perdant 112-118 face aux Nets. Une pensée pour Cade Cunningham, auteur de plus du tiers des points de son équipe (41) sans pouvoir pour autant éviter un énième désastre.

« Sell the team »

Pour lui comme pour ses coéquipiers, la soirée s’est terminée par des huées de supporteurs demandant aux propriétaires de vendre l’équipe ( « sell the team ! ») et des joueurs s’exfiltrant honteux vers leur vestiaire.

Une nouvelle défaite jeudi à Boston vaudrait aux Pistons d’égaler la plus longue série de défaites de l’histoire de la NBA, celle de 28 matchs des 76ers qui s’était étalée sur les saisons 2014-2015 et 2015-2016. La légende, mais celle que tout sportif de haut niveau aimerait éviter.