Au sein d’une équipe des San Antonio Spurs qui a subi à Chicago, vainqueur 114-95, sa 21e défaite en 22 matchs, le géant français Victor Wembanyama, de retour après avoir manqué le précédent match à cause d’une douleur à la cheville droite, n’a pas été à la hauteur. Le rookie, n° 1 de la draft, n’a marqué que 7 points, son plus bas total de la saison, et pris seulement 5 rebonds, dont aucun offensif. Cette piètre performance de « Wemby » met fin à une série de huit doubles-doubles, un record pour un débutant dans la ligue.

La chute interminable des Pistons

Dans la conférence Est, les Detroit Pistons, qui ont essuyé à domicile leur 25e défaite consécutive face à Utah (111-119), se rapprochent du record de défaites concédées à la suite par une équipe, détenu par les Philadelphia 76ers (28 revers d’affilée au cours de la saison 2014-2015). Detroit, triple champion NBA (1989, 1990, 2004), dont la dernière victoire remonte au 28 octobre, a pourtant bien cru interrompre cette série noire, à 84-84 dans le troisième quart-temps. Mais le Jazz a fini par imposer son tempo dans cette rencontre, avec six joueurs à plus de dix points.