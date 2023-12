Le duel attendu entre Victor Wembanyama et LeBron James, qui l’avait qualifié « d’extraterrestre » il y a quelques mois, n’a pas eu lieu. Le King a dû déclarer forfait pour le match entre les Spurs et les Lakers. Mais l’autre affiche dans l’affiche, celle entre Wemby et Anthony Davis, a tenu toutes ses promesses, même si, hélas pour le Français, elle a tourné à l’avantage du joueur de la franchise californienne. A la fois parce que les Lakers l’ont emporté (122-119), portant à 18 le nombre de défaites consécutives des Spurs, et parce que Davis a posterisé le n° 1 de la Draft malgré ses 4m89.

En tête de façon confortable tout le match, les Angelenos, vainqueurs de la Coupe NBA samedi à Las Vegas, pensaient avoir la vie facile contre San Antonio. C’était sans compter sur un énorme quatrième quart-temps du géant français, soudain adroit de loin. Wembanyama a totalisé 30 points, 13 rebonds et 6 contres. Mais le rookie a raté le shoot de l’égalisation à huit secondes de la fin, en commettant une faute offensive.

« C’est un sacré joueur », l’hommage de Davis à Wemby

« Nous sommes jeunes, nous manquons d’expérience, mais nous n’avons pas d’excuses. Nous devons nous mettre à hauteur de l’intensité de l’adversaire, être plus actifs en défense », a déploré « Wemby » à propos de la première mi-temps. « J’essaie de faire tout mon possible pour l’équipe. Je me concentre plus sur le rebond, en essayant d’être un joueur plus solide, c’est en progrès. »

Anthony Davis n’a quant à lui pas tari d’éloges envers son jeune adversaire, qu’il semble tenir en estime. « Il a évidemment beaucoup de pression en tant que n° 1 de la draft, mais c’est un sacré joueur. Il a eu du mal par moments ce soir mais a fini par briller. C’est l’un de ces grands talents générationnels. C’était amusant de l’affronter. » Amusant à regarder, aussi.