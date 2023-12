Peur sur le Texas : Victor Wembanyama est blessé et risque de manquer plusieurs matchs en NBA. Le bilan de victoires ne va pas forcément s’en ressentir nous direz-vous, au vu de la dernière place dans la conférence Ouest des San Antonio Spurs (21 défaites en 25 matchs). Mais la seule véritable note d’espoir de la franchise coachée par Gregg Popovich ne sera donc pas là a minima pour la prochaine rencontre. Dommage pour notre « Wemby », qui devait défier ce mardi pour la première fois de sa jeune carrière la superstar grecque Giannis Antetokounmpo.

Ce choc attendra donc puisque l’intérieur tricolore souffre d’une douleur à la cheville droite, et que les Spurs viennent d’officialiser son forfait. Selon ESPN, le talentueux rookie de 19 ans, premier choix de la draft 2023, ne devrait pas être absent des terrains bien longtemps. Il pourrait ainsi effectuer son retour contre les Bulls de Chicago jeudi ou les Mavericks de Dallas samedi.

Seulement son deuxième match manqué de la saison

Dimanche, son équipe s’est inclinée lourdement face aux New Orleans Pelicans (110-146), malgré une nouvelle performance individuelle réussie de Victor Wembanyama (17 points, 13 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres), sous les yeux de son mentor Tony Parker, à qui San Antonio a rendu un hommage (mal conclu), après son introduction au Hall of Fame.

En 24 matchs depuis le début de la saison, l’ancienne star des Mets 92 tourne à une moyenne de 19 points et 11 rebonds par match. Il a ainsi réalisé un double-double lors de ses huit dernières rencontres, ce qui n’a pas empêché San Antonio de connaître une terrible série de 18 revers consécutifs. « Wemby » ne manquera ce mardi que son deuxième match de la saison. Le 1er décembre, il avait été absent lors d’une rencontre contre les Pelicans (évidemment perdue 106-121), en raison d’une douleur à la hanche droite.