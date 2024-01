La présence d’un match NBA à Paris a beau être encore plus rare qu’une victoire maîtrisée des Spurs de Victor Wembanyama, sachez qu’il reste encore environ 200 places en vente avant le Cleveland-Brooklyn de ce jeudi (20 heures) à Bercy en direct sur beIN sport. Oui, mais il faut pour cela être prêt à débourser entre 355 et 525 euros. Et attention, il ne s’agit pas de places ultra-premium au niveau du parquet, afin de savourer ce NBA Paris Game 2024 en mode VIP.

Dans une grille tarifaire où des places « à visibilité réduite » étaient vendues 65, 110, 125 et même 200 euros, il a fallu pousser jusqu’à 665, 735 et 925 euros pour accéder aux meilleures positions standards. Encore légèrement en hausse par rapport à 2023, ces sommes peuvent paraître démesurées pour cette troisième édition du NBA Paris Game en quatre ans.

Car après avoir vu débarquer le MVP de l’époque Giannis Antetokounmpo avec Milwaukee en janvier 2020, puis une affiche Chicago-Detroit riche à la fois en gloire passée et en médiocrité ambiante, le rendez-vous de ce jeudi à l'Accor Arena est encore moins sexy, entre des Cavaliers 7es à l’Est et des Nets 10es avec 11 défaites sur leurs 14 derniers matchs. Malgré l’absence de véritables stars (sans rancune, Donovan Mitchell et Mikal Bridges) ou de joueurs tricolores (après Nicolas Batum en 2020 et Killian Hayes l’an passé, en attendant sans doute « Wemby » en 2025), il devrait pourtant y avoir plus de 14.500 spectateurs ce jeudi à Bercy.

« C’est triste de se savoir si près sans pouvoir voir nos joueurs »

Alors, ces tarifs de folie ne freinent-ils pas du tout l’enthousiasme des fans de basket français, et même européens puisqu’il s’agit du seul match NBA annuel disputé sur le continent ? Si, puisque même Guillaume (27 ans), cofondateur d’un des deux comptes français dédiés aux Cavs sur X, ne sera pas de la partie ce jeudi. « Mega heureux » l’été dernier en apprenant que sa franchise préférée avait été retenue pour voyager en France, ce Montpelliérain a déchanté le 9 novembre, jour de la mise en vente des places.

« Il y avait plus de 60.000 personnes sur la file d’attente et un tirage au sort bizarre, indique-t-il. Quand le bug du site s’est achevé, il n’y avait déjà plus du tout de ticket dispo à 80-100 euros… » Si bien qu’au sein de sa Team Cavs Nation France, seul son ami breton Yann a été prêt à lâcher 425 euros pour assister au premier match de Cleveland de sa vie. « C’est très cher pour ce que c’est, surtout quand tu n’es pas basé à Paris, regrette Guillaume. Avec le transport et l’hébergement, ça me coûterait plus de 1.000 euros. Niveau qualité-prix, je préfère largement envisager un jour un voyage à Cleveland en y enchaînant plusieurs rencontres. L’ambiance NBA, le show à l’américaine, c’est par définition là-bas, et les tarifs débutent à 10 dollars pour des matchs des Cavs. C’est quand même anormal de devoir payer beaucoup plus cher pour une expérience nettement moins folle. » Il conclut:

Ce NBA Paris Game n’est pas une grande fête populaire du basket mais avant tout un événement de com'. »

500 dollars pour enchaîner cinq matchs NBA à Chicago et Milwaukee

Un événement parisien où se côtoient anciennes légendes de la NBA en guests (Michael Jordan en 2020, Magic Johnson en 2023), influenceurs et célébrités hors basket, mais aussi des familles et amis venus parfois de très loin, d’Israël, de Roumanie ou de Pologne, comme on a pu le constater l’an passé. Présent pour cet insipide succès des Bulls contre les Pistons (126-108), Bertrand Landry (36 ans) confirme que c’était pour lui incomparable avec un match au sein du United Center de Chicago.

Autant c’était cool de se faire un match de son équipe à quarante minutes de chez soi l’an passé, autant ça reste autre chose de sentir cette ferveur pour les Bulls dans une vraie salle de basket, confie le responsable du compte X français consacré à la franchise emblématique de Jordan. En novembre, je me suis fait cinq matchs des Bulls en huit jours, dont un à Milwaukee. J’étais à chaque fois très bien placé et j’en ai eu pour moins de 500 dollars de billets au total, avec un vol Air France direct Paris-Chicago pour 500 euros aussi. »

Car oui, les « fans hardcores » de NBA rêvent davantage de voyage et de matchs outre-Atlantique que de ce NBA Paris Game aux tarifs s’approchant presque du Graal. Vite conscient de la fascination autour du basket américain en France, Julien Barthélémy a créé il y a sept ans Sports US Travels, la première agence de voyage en Europe spécialisée dans les sports américains, et en premier lieu la NBA. Le principe : proposer au grand public un package complet avion-hôtel-match NBA, que ce soit à New York, Los Angeles, Boston, Philadelphie ou Miami.

Une agence de voyage dédiée aux sports US séduit 1.000 Français par an

« En 2017, entre le vol, l’hôtel et les billets NBA, ça m’avait coûté seulement 800 euros pour aller voir deux matchs des Knicks avec des potes, mais on n’est plus sur ces prix-là aujourd’hui, révèle ce fan ultime de la franchise new-yorkaise, âgé de 40 ans. Une chose est certaine : ça vaut vraiment le coup de s’offrir une expérience NBA aux Etats-Unis. On déconnecte vraiment et on découvre pour de bon une autre culture. Le tout en pouvant cibler un Lakers-Celtics dans le calendrier, et pas en "subissant des équipes imposées" comme cela peut frustrer le public à Paris. » Comme en 2023, environ mille amateurs français de NBA vont encore voyager de janvier à mars outre-Atlantique via Sports US Travels, afin de goûter à une véritable ambiance NBA, avec vingt-cinq matchs programmés au total.

Et ce à partir de 1.500 euros pour six jours à New York, avec avion, transports sur place, nuits et petit-déjeuner dans un hôtel trois étoiles sur Times Square, et donc un match des Knicks au Madison Square Garden. Certains auront même parfois le privilège d’assister à un échauffement au bord du terrain, voire de fouler le parquet dans certaines salles. Professeur en université dans le Colorado depuis 2021, un autre Français accro au basket US, Romain, explique payer 30 dollars pour assister à chaque match des Denver Nuggets via son abonnement, avec un emplacement central à la clé.

Les prix pour le prochain NBA Paris Game … 😬 pic.twitter.com/tlmNiGcaAp — Sneakerologue (@Sneakerologue) November 6, 2023





« Nous avons essayé de rendre les prix abordables », assure le boss de la NBA

Le tarif additionnel pour les matchs de play-offs est sans surprise monté crescendo pour lui la saison passée, de 35 dollars au premier tour à 118 dollars pour la finale de conférence, et enfin 206 dollars pour le sacre historique de la bande à Nikola Jokic contre Miami (4-1). Vous ne rêvez pas, on pouvait donc savourer le plus grand événement de basket NBA 2022-2023 pour moins cher que le ticket moyen d’entrée pour ce Cleveland-Brooklyn de saison régulière quasi quelconque et délocalisé.

Même si on entend l’argument de la rareté en Europe, très loin des 82 matchs par an de saison régulière sur le sol américain pour chaque franchise, comment la NBA justifie-t-elle sérieusement de tels tarifs à Bercy ? « C’est la loi du marché, arguait dès janvier 2020, avant le match Milwaukee-Charlotte, le président de la NBA Adam Silver dans une interview au Parisien. Nous avons essayé de rendre les prix abordables, mais il y a eu tellement de demandes qu’ils se sont envolés, trop sans doute. Malheureusement, nous n’y pouvons pas grand-chose. » Un parti pris qui a pu inspirer Tony Estanguet et le Comité d’organisation des JO de Paris 2024.