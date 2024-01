Pour son 20e anniversaire, Victor Wembanyama s’est offert une première joute mémorable avec Giannis Antetokounmpo sur le parquet des Spurs. Plutôt pas mal comme cadeau, si on exclut la défaite au bout du suspense de San Antonio contre les Bucks. Sans un Greek Freak à la hauteur de l’événement, Milwaukee perdait. Comme souvent, finalement.

Wemby, lui, n’en est pas encore tout à fait à ce niveau d’influence. Déjà parce qu’il joue moins : 26 minutes de temps effectif contre 39 pour son aîné, soit un quart-temps de différence, pour quatre points d’écart à la fin du match (125-121 en faveur des Bucks). On vous fait pas un dessin : avec un peu plus de temps de jeu, le Français aurait (peut-être) eu les armes pour faire basculer le bazar du bon côté.

Antetokounmpo rend hommage à Wemby

On prend assez peu de risques en s’avançant de la sorte au vu du match sorti par Wembanyama. 27 points, 9 rebonds, 5 contres, la feuille de stats est plus qu’honorable, les temps forts le sont encore plus. L’alley-oop tout seul, son dribble dans le dos pour crucifier Lillard avant de dunker ? Pfff « are you kidding me ? » Et que dire de son contre rageur, à 20 secondes de la fin, pour permettre à San Antonio de rester dans le match jusqu’au dernier instant ?

Poetry in motion from Victor Wembanyama 👌 pic.twitter.com/PUxS3n8x4O — NBA (@NBA) January 5, 2024





Normal que son adversaire du jour, pourtant lui aussi irréel (44 points, 14 rebonds, 7 passes décisives), lui tresse des lauriers au micro de TNT. « C’est un talent incroyable, a déclaré Giannis. Il peut marquer à volonté à tout moment… Il joue pour gagner. C’était génial de jouer contre lui. »

Génial aussi pour le Frost Bank Center qui ne vibre que très rarement depuis le début de saison. Même si, au bout du compte, le résultat est le même que d’habitude. Sans que Wembanyama y soit vraiment pour grand-chose.