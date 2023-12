Auteur d’un match d’exception du côté de Portland, dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama a été le meilleur marqueur de San Antonio lors de la victoire des Spurs face aux Trail Blazers (105-118). « Wemby », qui n’a joué que vingt-quatre minutes, a marqué trente points et pris six rebonds, offrant ainsi à la franchise de San Antonio sa cinquième victoire de la saison.

Il a réussi neuf tirs sur quatorze, dont deux primés sur quatre tentés, et a marqué tous ses lancers francs (dix sur dix). Le géant français de 19 ans a également effectué pas moins de sept contres et offert six passes lors d’un match à sens unique en faveur des Spurs.

Des chiffres pour l’histoire

Dans un sport où les statistiques sont reines, il devient ainsi le premier joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer trente points et sept contres en moins d’une demi-heure sur le parquet. Il est également le deuxième rookie de l’histoire à avoir au moins trente points, cinq rebonds, cinq passes et sept contres en un match, après la légende des Spurs David Robinson en 1990, qui avait alors 24 ans.

San Antonio, qui espère reconstruire sa future équipe autour de Wembanyama, numéro 1 de la draft, met fin à une série de cinq défaites d’affilée, mais reste tout de même bon dernier de la conférence Ouest.