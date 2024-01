Florentino Pérez ne peut même plus célébrer tranquillement ses titres. A peine la Supercoupe d’Espagne remportée (son 33e titre avec les Merengue), dimanche face au FC Barcelone, que le président du Real Madrid a été, évidemment, interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG en juin, qui est libre de s’engager où il veut (au Red Star, par exemple) depuis le début de la nouvelle année.

« Ce n’est pas le jour pour en discuter, c’est le jour pour féliciter les joueurs que nous avons, pas ceux qui sont dans d’autres équipes », a lâché Pérez, qui n’est pourtant pas le dernier à lancer des messages cachés. Là, on a eu beau retourner ses propos dans tous les sens, on n’a pas trouvé d’allusions à une possible arrivée du Kyks dans la capitale espagnole.

On pencherait même pour le contraire, d’autant qu’on arrive, ce lundi 15 janvier, à la deadline fixée par le Real Madrid, selon The Athletic, pour que Mbappé donne une réponse. Le compte à rebours est donc lancé. Mais on ne doute pas un seul instant que, même si l’international français reste muré dans le silence encore quelques semaines, le Real sera toujours à l’affût pour attirer le Kid de Bondy.