Kylian Mbappé a-t-il laissé filer sa dernière chance d’aller au Real Madrid en choisissant de prolonger il y a quelques semaines son contrat au Paris Saint-Germain ? Le patron du club merengue, Florentino Pérez, a laissé entendre que non, tout en lui passant un savon dans une interview au Chiringuito. « Je n’ai jamais dit que c’était fini entre Mbappé et le Real Madrid pour toujours. J’ai jamais dit ça. En trois ans, beaucoup de choses peuvent changer. »

Florentino en veut quand même pas mal à Kylian Mbappé, même s’il lui trouve des circonstances atténuantes. « Le rêve de Mbappé était de rejoindre Madrid, il a toujours acheté nos maillots, mais la situation a changé à cause de la pression politique et économique. […] Quand on entre dans une situation de panique, on essaie d’en sortir le plus vite possible. Cela n’a aucun sens. Je n’imagine pas le Roi d’Espagne appeler un joueur. […] Cela l’a beaucoup influencé. »

Pas plus grand que l’institution Real

Traduisez, c’est la faute de Macron. Enfin un peu. Le reste est un discours paternaliste sur cet enfant qui a changé et que l’on ne reconnaît plus à Madrid. « Les Madridistas seront déçus, mais le Mbappé qui voulait venir au Real Madrid n’était pas ce Mbappé. Le Mbappé qui ne veut pas participer à des opérations de sponsoring n’est pas ce Mbappé que je veux. Aucun joueur n’est au-dessus du club. »

Cette dernière phrase est d’ailleurs la condition sine qua non à la rédemption de Kyky, si d’aventure il souhaitait assouvir son rêve d’adolescent. « La porte est ouverte à tout joueur qui comprend ce qu’est le Real Madrid et que personne n’est plus grand que les autres. » C’est dit.