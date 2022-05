C’est la quatorzième, et les supporteurs ne s’en lassent pas. Après leur nouvelle victoire en Ligue des champions, samedi au Stade de France face à Liverpool (1-0), les joueurs du Real Madrid étaient de retour dans leur ville, dimanche, pour célébrer ça, « a lo grande », comme ils le disent : un tour d’honneur dans la capitale espagnole qui s’est conclu par une grande fête au Santiago-Bernabéu, où environ 60.000 spectateurs avaient pris place. La journée a été marquée notamment par la visite à la mairie de Madrid, où l’édile, José Luis Martínez Almeida, a adressé un petit tacle à Thibaut Courtois.

Le gardien belge avait fait parler de lui lors de la célébration après la finale de Ligue des champions, où il avait exprimé sa joie d’être « du bon côté de l’histoire », après notamment sa finale de C1 perdue avec l’Atlético de Madrid… contre le Real Madrid en 2014. « Une petite chose, Courtois, a lâché Martinez Almeida, et je te le dis avec beaucoup d’affection. Du bon côté de l’histoire, il y a aussi ceux qui ont pleuré avec toi et à tes côtés à Lisbonne [où avait lieu la finale Atlético-Real]. Dans cette ville, on est tous du bon côté. »

« Le sentiment du devoir accompli »

Autres critiques, mais beaucoup plus virulentes, cette fois, celles venant des supporteurs du Real Madrid qui ont eu une pensée, pas très amicale, pour Kylian Mbappé​, qui a préféré rester à Paris plutôt que rejoindre les Merengue. Alors que Marcelo avait pris le micro, on y reviendra, une partie du public a lâché des « Mbappé, hijo de puta », provoquant l’incompréhension du latéral brésilien. Autre Français, autre ambiance : Karim Benzema, lui, a eu droit à une ovation avec des chants autour de cette récompense qu’est le Ballon d'or.

Enfin, Marcelo, s’est adressé au Bernabéu pour ses derniers moments avec ce maillot blanc : « Il me reste encore quelques années pour jouer, mais j’ai besoin de rentrer maintenant. Je suis très heureux, j’ai vécu des nuits incroyables dans ce stade. Je pars d’ici avec le sentiment du devoir accompli. » Avec 25 trophées gagnés avec le Real, Marcelo peut effectivement partir l’esprit tranquille.