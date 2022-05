Yo les footix ! C’est le grand jour. Le Stade de France accueille la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006, et quelle finale. Liverpool face au Real, possiblement la plus belle affiche que l’on pouvait rêver sur le papier. Les Reds visent un 7e sacre majeur européen et les Merengue un 14e (comme Nadal à Roland-Garros, en fait). Ne nous demandez pas qui va gagner, on en sait foutrement rien comme vous et comme vous, on est là pour kiffer. Le match, mais pas que. Depuis ce matin, les supporters mettent une folle ambiance dans la capitale. C’est jour de fête, et jour de foot.

>> Suivez l’avant-match avec nous