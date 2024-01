Ue offensive médiatique pour redonner l’avantage au PSG dans l’interminable saga Mbappé-je-prolonge-ou-je-pars-au-Real-à-voir. Quelques jours après la mise au point à moitié convaincante du capitaine des Bleus après le trophée des champions sur son avenir, Nasser Al-Khelaïfi a accordé une interview conjointe à RMC et à l’Equipe pour répéter à quel point il tenait à « Kylian » et qu’il était plus que confiant en vue d’une nouvelle prolongation.

« Je ne vais pas cacher que je veux que Kylian reste, le meilleur joueur au monde c’est Kylian, et le meilleur club pour lui, c’est Paris », a dit le dirigeant qatari sur l’antenne de RMC, avant de compléter auprès de l’Equipe : « Je suis confiant car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l’équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l’ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu’il faut : un entraîneur fantastique qui l’adore et que lui adore, le meilleur centre d’entraînement du monde, une belle équipe. Il a tout.

Comme l’attaquant l’avait mentionné de lui-même, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que Kylian Mbappé « a un accord avec (lui) ». Mais, a-t-il assuré, la question de son départ ou de sa prolongation « n’est pas une question d’argent ».

Aux médias qui ont commencé à relayer des rumeurs sur l’avenir de Mbappé, « NAK » a demandé : « nous sommes tranquilles. J’ai confiance en lui, à 200 %. C’est un bon garçon. Il m’a donné sa parole et c’est un homme de parole. Je crois en lui ». Un discours conciliant qui rappelle que le Qatari finit souvent par arriver à ses fins avec Mbappé et son clan.