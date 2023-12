La piste japonaise n’est a priori plus d’actualité pour Antoine Dupont. Midi Olympique et L’Equipe indiquent en effet ce jeudi que le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France n’effectuera pas de pige de quelques mois au pays du soleil levant après les JO de Paris 2024. Ces derniers temps, cette possibilité était souvent mentionnée par la presse française et elle aurait permis à la star des Bleus de couper avec les cadences infernales du Top 14 et du rugby européen, après un sacré enchaînement de gros rendez-vous depuis la Coupe du monde 2023.

Le joueur de 27 ans pourrait par contre connaître un break avec le rugby après Paris 2024, à l’instar de Grégory Alldritt en ce début de saison, avant de revenir sur les terrains pour prendre part au Tournoi des VI Nations 2025. Rappelons qu’il est quasiment acté qu’Antoine Dupont ne participera à aucun match du Tournoi 2024 afin de préparer au mieux les Jeux olympiques avec l’équipe de France à VII.

« S’il est rincé et qu’il a l’impression de ne pas avoir coupé depuis un moment, il faudra qu’on se pose la question de sa récupération, avait récemment reconnu le président du Stade Toulousain Didier Lacroix. Le remplacement d’Antoine Dupont sur cette période-là est à prévoir. » Il semble même essentiel pour la suite de sa carrière.