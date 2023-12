Le hooliganisme ne provoque pas des drames uniquement à l’occasion de rencontres de football. Un policier est en effet décédé mercredi, après avoir été grièvement blessé par le jet d’une fusée de détresse en marge d’un derby de volley, le 7 décembre à Rentis, dans la banlieue d’Athènes. Des affrontements entre hooligans grecs avaient alors éclaté après le bouillant choc Olympiakos-Panathinaïkos, disputé au stade Melina Merkouri.

Âgé de 31 ans, le policier blessé à la cuisse avait été hospitalisé dans la foulée et souffrait d’une hémorragie, qui avait poussé les médecins à l’amputer pour tenter de lui sauver la vie. L’hôpital d’Athènes dans lequel il était soigné depuis trois semaines a donc officiellement annoncé son décès mercredi.

Huis clos pour tous les matchs de football jusqu’au 12 février

Un homme de 18 ans avait été arrêté et avait avoué avoir lancé cette fusée contre les forces de l’ordre après ce derby d’Athènes. En réaction, et alors que les violences ont largement secoué le sport grec ces dernières années, le gouvernement a annoncé que tous les matchs du championnat de football, sport de loin le plus touché par les violences, se disputeraient à huis clos jusqu’au 12 février.

D’autres mesures ont été annoncées : la mise en place dans tous les stades de caméras haute définition et de systèmes d’entrée électroniques avec vérification de l’identité des supporteurs. Dans la foulée de ce drame, le président de la Ligue grecque de football Vangélis Marinakis a démissionné.