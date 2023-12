Les retrouvailles entre deux rois du football ont tourné à la douche froide pour Karim Benzema. Son club Al-Ittihad, pourtant champion en titre, a été surclassé à domicile 5-2 par l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, mardi à Djeddah en match en retard de la 17e journée du Championnat d’Arabie saoudite.

Fortement critiqué par la presse saoudienne pour son manque d’efficacité et son supposé manque d’implication, le capitaine Benzema n’a une nouvelle fois pas trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre, contrairement à Ronaldo qui a inscrit sur penalty ses dix-huitième et dix-neuvième buts de la saison en championnat (contre 9 pour Benzema).

Le doublé de Sadio Mané

Avec ce résultat, Al-Nassr conforte sa deuxième place, à sept points du leader Al-Hilal. Après cette sixième défaite (8 victoires, 4 nuls) Al-Ittihad reste sixième, à vingt-deux longueurs de la tête.

Outre Ronaldo, l’ancien attaquant de Metz et de Liverpool Sadio Mané a lui aussi réussi un doublé (75e, 82e), tout comme le Marocain Abderrazak Hamdallah pour Al-Ittihad (14e, 51e). Le premier penalty transformé par Ronaldo (19e) a été sifflé pour une faute de… Benzema, et le second (68e) pour un mauvais geste de Fabinho, exclu sur l’action.

Cette rencontre avait été reportée en raison de la participation d’Al-Ittihad au Mondial des clubs où l’équipe de Marcelo Gallardo a été éliminée au deuxième tour.