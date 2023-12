Qu’on se le dise, on ne reprendra plus Antoine Griezmann en train de nous teaser une étrange « Decision » pour quitter l’Atlético de Madrid. « Grizou » sait bien que son départ en 2019 au FC Barcelone est la seule véritable tache de son remarquable parcours en Liga depuis une douzaine d’années. Plus rayonnant que jamais cette saison avec les Colchoneros (16 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues), le pilier des Bleus s’est en effet exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à AS mercredi.

« L’Atlético sera presque à 100 % mon dernier club en Europe, assure le polyvalent joueur de 32 ans. C’est là où je veux être, là où je suis le plus heureux. Ici, je suis chez moi. » Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club madrilène, Antoine Griezmann est donc bien décidé à poursuivre l’aventure aux côtés de Diego Simeone, qui vient de prolonger son immense bail jusqu’en 2027.

Une aventure en MLS après l’Atlético

Co-meilleur buteur de toute l’histoire de l’Atlético avec Luis Aragones (153 buts inscrits depuis 2014), « Grizou » a juste un autre projet en tête en dehors de l’Espagne avant d’arrêter sa carrière de footballeur professionnel. « Au-delà de l’Europe, ce que j’aimerais plus tard, c’est la MLS, je l’ai toujours reconnu », rappelle l’ancien attaquant de la Real Sociedad, grand fan de NBA et de la culture américaine.

Avant cela, il lui reste du temps pour marquer un peu plus encore l’histoire des Colchoneros. Et pourquoi pas en remportant avec eux sa première Liga, alors que le Real Madrid et Gérone comptent sept points d’avance sur l’Atlético après 18 journées…