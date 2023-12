Karim Benzema a résisté à la folle pression médiatique et populaire entourant ses 14 saisons au Real Madrid, mais pas à six mois du côté d’Al-Ittihad ? Selon les informations de Goal Arabia, c’est en tout cas la tension autour de ses décevantes prestations dans le championnat saoudien qui a poussé « KB9 » à quitter Instagram à la surprise générale mercredi, dans la foulée de la lourde défaite de son club d’Al-Ittihad contre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo (2-5).

Le compte de l’ancien attaquant de l’OL, que suivent 76 millions d’abonnés, a en effet été désactivé sans le moindre message d’explication de sa part, et il l’est toujours ce jeudi matin, à deux jours d’une nouvelle rencontre de la Saudi Pro League sur la pelouse d’Al-Taï.

Il hérite du surnom « le fils de la défaite »

Le Ballon d’or 2022, qui s’est engagé l’été dernier jusqu’en 2026 avec Al-Ittihad, est actuellement critiqué par les supporteurs du champion en titre ainsi que par les médias, qui lui reprochent son manque d’implication et des stats pas si folles au vu de son statut (12 buts et 5 passes décisives en 20 matchs, toutes compétitions confondues). Le joueur de 36 ans, qui a été sanctionné d’un penalty après avoir raté un dégagement dans sa surface contre Al-Nassr mardi, est actuellement largué au classement avec Al-Ittihad (6e).

Alors que la phase retour vient de débuter, le club où évoluent également N’Golo Kanté et Fabinho compte en effet 22 points de retard sur le leader Al-Hilal et 15 sur Al-Nassr. Karim Benzema a même hérité d’un surnom peu glorieux auprès des médias locaux, « Ben-Hazima », ce qui signifie « le fils de la défaite ». L’après-Real ne se passe décidément pas comme prévu pour « le Ballon d’or du peuple ».