Les trois principales têtes d’affiche du sport (collectif) français devraient disputer les Jeux olympiques de Paris, l’été prochain. Il ne fait aucun doute que Victor Wembanyama soit sélectionné en équipe de France de basket par Vincent Collet, tout comme il est à peu près certain qu’un terrain d’entente sera trouvé entre les Bleus et le PSG pour que Kylian Mbappé dispute les JO. En plus de ces deux monstres, Antoine Dupont devrait aussi venir garnir le village olympique.

Dans son édition de ce mercredi, L’Equipe indique que le demi de mêlée du Stade Toulousain figurera dans la liste des joueurs de l’équipe de France à VII qui prépareront les Jeux de Paris. Un accord aurait été trouvé entre la Fédération française de rugby, le Stade Toulousain et le joueur, qui avait émis le souhait de disputer les JO, il y a quelques semaines.

Jouer [les Jeux olympiques] à Paris, ça donne énormément envie, expliquait le capitaine du XV de France au micro de RTL, il y a quelques semaines. Il y a une volonté de ma part de mettre des choses en place pour pouvoir y participer. »

Impasse sur le Tournoi des VI Nations

Sa participation a été préparée depuis de longs mois. Ainsi, fin août, avant le début de la Coupe du monde, Didier Lacroix, le président des Rouge et Noir, indiquait « avoir tout préparé, à tous les niveaux. (…) Antoine Dupont a un appétit gigantesque. Ça fait des mois qu’il a évoqué l’envie de jouer les JO. On a défini de façon très claire les contours de ce que pourrait être sa présence. »

Selon L’Equipe, Antoine Dupont devrait faire des allers-retours entre Toulouse et Marcoussis pour se préparer avec France Seven. Il devrait également participer à deux tournois, en Amérique du Nord, à Vancouver et Los Angeles, en février et mars. En se focalisant sur l’équipe de France à VII, Dupont fera l’impasse sur le Tournoi des VI Nations. L’occasion, enfin, pour ses concurrents au poste de n°9, d’avoir du temps de jeu.