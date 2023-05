En décembre dernier sur RTL, Antoine Dupont confiait son désir de disputer les Jeux olympiques 2024 avec les Bleus du rugby à VII. « Il y a une volonté de ma part de mettre des choses en place pour pouvoir y participer », expliquait le capitaine du XV de France. Avant d’avertir : « Cela va être une discussion entre les différents staffs. » Côté Jérôme Daret, pas de souci visiblement.

« C’est le choix numéro 1, lâche l’entraîneur national des septistes dans Sud Ouest. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser ? Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir aussi s’il se sent bien dans ce jeu, dans cette discipline différente du XV. »

Un changement pas toujours aisé

La discipline est beaucoup plus rythmée et aérée que le rugby « traditionnel » et Daret rappelle quelques ratés chez certains transfuges, « comme Radradra [Fidji] », mais aussi « Sonny Bill Williams [Nouvelle-Zélande], Quade Cooper [Australie], Juan Imhoff [Argentine] ».









Il reste aussi par ailleurs à convaincre le Stade Toulousain, l’employeur de Dupont, même si le calendrier olympique du rugby à VII (du 24 au 30 juillet 2024) est compatible avec celui du Top 14 et de la Champions Cup. Voir les deux capitaines des Bleus du rugby et du foot disputer les Jeux à la maison (puisque Kylian Mbappé est lui aussi intéressé) , ça aurait de la gueule, non ?