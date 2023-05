Au stade Vélodrome,

L’idylle se poursuit entre La Rochelle et le stade Vélodrome, au point d’avoir le droit à une déclaration d’amour de Ronan O’Gara pour Marseille à l’issue la victoire de son équipe face au RC Toulon (8-23), samedi soir, pour la 24e journée du Top 14 : « C’est gravé dans notre cœur, c’est Marseille bébé. On est ici depuis jeudi, on a fait des footings dans toute la ville, on a mangé dans un bon italien, on a bu des bières. Le Millénium et Marseille bébé sont des endroits qui resteront à jamais gravés dans ma tête, et celles de ma famille et de mes enfants. J’adore la chaleur et le soleil, même si en tant qu’Irlandais je dois toujours rester à l’intérieur. C’est une super ville, j’adore celles qui ont une grande histoire et ici c’est le cas. Aussi avec ce stade ».









Si l’entraîneur du Stade Rochelais s’est tant enflammé au moment d’évoquer Marseille, c’est évidemment plus en souvenir de la victoire en Coupe d’Europe l’année dernière face au Leinster au stade Vélodrome, que celle contre le RCT. Mais elle sonne comme un joli clin d’œil au passé puisqu’elle permet aux Rochelais de s’offrir la chance de préparer au mieux celle de cette saison, encore contre le Leinster, mais à l’Aviva Stadium de Dublin cette fois.

« On a 15 jours pour être frais pour cette finale »

Parce qu’avec cette « bonne performance pleine de sérénité », selon O’Gara, le Stade Rochelais prend seul la tête du Top 14, en attendant Toulouse - Bordeaux Bègles ce dimanche, et surtout dix points d’avance sur le Stade Français, 3e. De quoi s’assurer, ou presque, une qualification directe pour les demies finales. Même si « ce n’est pas encore fait, mais vous direz que ça l’est », en a plaisanté le talonneur Pierre Bourgarit.

On a bien vu que cette nouvelle finale européenne, la deuxième en deux ans, donc, étaient déjà dans les têtes Rochelaises. A l’image de ces nombreux changements en deuxième mi-temps, comme la sortie de Seuteni pour une blessure à une épaule.

« Nous avons une finale dans deux semaines donc je lui ai vite dit de sortir pour récupérer car j’ai besoin de lui », a même reconnu O’Gara en conférence de presse. « La semaine prochaine il y aura pas mal de turnover, même si le coach ne vous le dit pas comme ça. Donc forcément ça va permettre de reposer les organismes. Je ne suis pas docteur, mais je ne pense pas qu’il y a de grande casse. On a 15 jours pour être frais pour cette finale », a avoué d’emblée Pierre Bourgarit quelques minutes après son entraîneur.

Répétition générale

Et même si le niveau de ce match entre le RCT et la Rochelle n’était vraiment à la hauteur de l’événement, jouer dans un stade comme le Vélodrome, a aussi sonné comme une répétition, avant d’aller dans le bouillant Aviva Stadium. « Mes joueurs ont faim, ils aiment jouer. La semaine dernière au Matmut Atlantique devant 41.000 personnes, ce samedi soir 42.000 aujourd’hui. Beaucoup de mes joueurs ne sont plus jeunes mais ils sont stimulés de jouer dans ce genre d’occasion », a d’ailleurs souligné Ronan O’Gara.

En cette fin de saison le Stade Rochelais confirme surtout qu’il devient une place forte du rugby français, grâce à la volonté du manageur irlandais « d’être des challengers dans toutes compétitions ».