Un match de rugby interrompu par la CGT 47. La rencontre de Pro D2 entre Agen et Nevers a été interrompue, jeudi soir, par une coupure d’électricité à la 50e minute de jeu. Le stade Armandie d’Agen a été plongé dans le noir, ainsi que tout le quartier environnant, alors que Nevers menait au score (14-10), une action volontaire revendiquée par la CGT Energie 47. Selon TF1, un communiqué de revendication avait fuité dans la matinée et le club avait été prévenu d’une possible action.

La coupure d’électricité a duré une bonne demi-heure, avant que la rencontre reprenne pour les trente dernières minutes. Le maire d’Agen, Jean Dionis, présent au stade jeudi soir, a annoncé que la municipalité allait porter plainte.