La réaction de Fabien Galthié à l’annonce de la rechute de Matthieu Lartot, atteint par un cancer du genou, était attendue. Pas tant parce qu’il s’agit du sélectionneur du XV de France mais car les deux hommes ont travaillé ensemble chez France Télévisions, au point d’en devenir proches. Interrogé par Le Parisien sur le combat mené par son ancien binôme, Galthié dit avoir été mis au courant à la fin du Tournoi des VI Nations.

« J’ai écouté, avant tout. J’essaie, à ma petite échelle, d’être utile. J’ai beaucoup pensé à lui, et je pense encore beaucoup à lui. Je pense à sa famille, et à ses parents que je connais bien. Il faut garder de la pudeur sur ce qu’on peut dire à l’extérieur. »

L’histoire derrière le post de soutien sur Insta

C’est donc avec l’accord de Matthieu Lartot que le boss du XV de France a réfléchi à un post Instagram en forme de « private joke » afin de marquer son soutien au journaliste. « J’ai rebondi sur une phrase qu’il m’a dite pour évoquer les différentes étapes de son traitement : ''Moi aussi, j’ai ma flèche du temps'' ? Donc je l’ai reprise. »





Fabien Galthié est également revenu sur les week-ends passés avec Matthieu Lartot pour couvrir les matchs du Tournoi et de Coupe d’Europe, des parties de golf et du rêve avorté du commentateur, déjà à cause de son genou, à l’âge de 14 ans. Il espère pouvoir l’écouter au micro de France TV pendant la Coupe du monde. « Il m’a dit qu’il a envie d’y être. […] J’ai l’impression qu’il est prêt pour ce combat. […] Moi, je suis son copain. Et j’essaie juste d’être un peu utile. »