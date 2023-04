Figure incontournable du sport, et plus particulièrement du rugby, sur France Télévisions, Matthieu Lartot a annoncé la mauvaise nouvelle sur Instagram : « Je suis aujourd’hui contraint de m’éloigner de l’antenne pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois ! 26 ans après, l’histoire bégaie malheureusement. »

Le présentateur de « Stade 2 », âgé de 43 ans, avait été victime d’une tumeur au genou droit découverte à l’adolescence, après s’être blessé au rugby. « On a cru que c’était une entorse du genou et de là est apparue une masse à l’intérieur de mon genou », expliquait-il le 1er juin 2020 sur le plateau de l’émission de Faustine Bollaert « Ça commence aujourd’hui », sur France 2.

Une maladie détectée à l’adolescence

A cause de ce « sarcome synovial », le journaliste avait dû subir des séances de radiothérapie et de chimiothérapie, et se faire poser une prothèse en titane entre le fémur et le tibia. « C’est un handicap au quotidien. Je claudique », expliquait-il alors.

« Il y avait 1 à 5 % de chances que ça arrive et c’est arrivé », indique-t-il aujourd’hui sur Instagram, au sujet de sa rechute. « Ça va secouer très fort mais je suis prêt et bien entouré. Je ne serai jamais très loin des terrains et des équipes de @francetvsport. Et comme les Bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire. »

Les joueurs et l’encadrement du XV de France, qui préparent la Coupe du monde à domicile, auront une pensée pour celui qui commente leurs matchs dans le Tournoi des VI Nations. En particulier le sélectionneur Fabien Galthié, avec lequel il a commenté de nombreux matchs lorsque l’actuel sélectionneur était consultant sur France Télévisions.