Il s’y était préparé. Dans un mélange de résignation et libération face à un cancer du genou droit - déclaré à l’âge de 16 ans - qui a fini par resurgir et que Matthieu Lartot a rendu public la semaine dernière, le journaliste de France Télévisions a révélé, dans un entretien au Midol, qu’il sera contraint à l’amputation. L’intervention chirurgicale sera précédée d’une période de chimiothérapie.

« Après la chimio, les chirurgiens vont devoir m’amputer de ma jambe droite : c’est une question de survie, explique Lartot. Je commence la chimio ce lundi. Derrière ça, j’aurai trois semaines pour me refaire l’immunité que m’auront saccagée les premiers médicaments. Après, ce sera l’acte chirurgical (l’amputation) et enfin, l’appareillage et la rééducation. Honnêtement, je le prends comme une libération. Ce travail, il y a d’ailleurs des années que je le fais dans ma tête. »

La Coupe du monde 2023 dans un coin de la tête

Pour plusieurs raisons. La première étant les douleurs. Le commentateur dit avoir vécu un tournoi des VI Nations assez difficile en raison de vives douleurs à la jambe « rapidement devenues insupportables ». La seconde concerne une prothèse qu’il a depuis 25 ans. Celle-ci « a une durée limitée et ma jambe était trop abîmée pour en avoir une autre. Je savais donc que l’amputation arriverait tôt ou tard. Mais entre s’y préparer psychologiquement et se réveiller après l’opération avec un membre en moins, il y a un fossé que je ne maîtrise pas… »

Matthieu Lartot n’abandonne pour autant pas la Coupe du monde de rugby 2023, qu’il entend au moins vivre comme spectateur, sans se refuser un retour au micro de France TV.